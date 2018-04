O que esperar da nova prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, que assumirá amanhã o comando da maior prefeitura do Estado? Não apostem que fará uma reviravolta administrativa. Deve mudar cargos pontuais, onde os secretários estão deixando as suas pastas para serem candidatos. A sua gestão deverá seguir as linhas traçadas pelo prefeito Marcus Alexandre. A curiosidade é como se conduzirá na campanha, em que terá papel preponderante, porque estará comandando a máquina municipal. Será muito marcada pela oposição em tudo o que venha a fazer, pois, estará na crista da onda de uma das eleições para o governo, que tende a ser das mais disputadas das últimas décadas. Sintetizando: mudanças na máquina, só em poucas peças. A curiosidade é como se comportará politicamente. Porque daqui em diante todas as cobranças que até aqui eram direcionadas ao Marcus Alexandre, serão para ela. O jogo vai começar a partir de amanhã para a prefeita Socorro Nery (foto).

HÁ DE SE RECONHECER OS MÉRITOS

Durante seu mandato lhe fiz muitas críticas. Mas, para ser justo, o prefeito Marcus Alexandre deixa a PMRB com muitos positivos. Por exemplo: 27 novas unidades de saúde, 14 novas creches construídas, quarta melhor nota do IDEB, mais de 5 mil vagas em creches e pré-escola, 60 equipamentos esportivos ( praças, quadras, campos de futebol e ginásios poliesportivo), tarifa de ônibus a 1 real (70 mil jovens beneficiados), shopping popular em obras avançadas e nota 10 em transparência, através da Escola Brasil Transparente, entre outros pontos.

SOVACO QUE PREJUDICA

Há muita reclamação dos próprios aliados do senador Sérgio Petecão (PSD) por manter no sovaco a candidatura do amigo Marivaldo Melo (PSD) a deputado federal, o que tem deixado contrariados os demais candidatos a Federal que apóiam a sua candidatura à reeleição.

PROTESTO JUSTO

O protesto dos policiais militares é justo por dois aspectos: está sendo feito de forma pacífica e por cobrarem melhores condições de trabalho e não apenas pela exclusiva melhoria salarial.

MASSA FALIDA

O novo diretor do DERACRE, André Mansour, terá que ser mais que bom gestor, mas um mágico, pois, terá de comandar uma massa falida e com um parque de máquinas sucateado. Sem falar na montanha de dívidas. A desativação do DERACRE no Juruá é o perfil do órgão.

NÃO PODE SER COBRADO

A oposição que tanto tem criticado a filiação do advogado Eduardo Ribeiro no PSB, se esqueceu de criticar os dirigentes do MDB, que praticamente o forçaram a deixar o cargo de superintendente do INCRA. Nada mais normal que tenha procurado novo caminho político.

RESPEITADO E AZEITADO

Shirley Torres assumiu um dos órgãos mais respeitados e funcionando de forma azeitada dentro do governo, o DETRAN, pelo rumo que lhe deu o ex-gestor Pedro Longo. Sem falar na transparência que sempre marcou a sua administração à frente daquele órgão.

CESSE A HIPOCRISIA!

Que preparação para golpe militar coisa alguma. Foram manifestações particulares. Qual o problema de generais se posicionarem contra a impunidade, no Brasil? Cesse a hipocrisia!

NÃO HÁ CLIMA

Não há o mínimo clima para a implantação de uma ditadura militar no Brasil. Isso é fantasia.

ALVO DA CAMPANHA

A fala do ex-prefeito Tião Bocalon (PATRIOTAS) durante um ato de filiações partidárias ontem, mostra que, o candidato ao governo pelo PP, não será alvo na campanha só dos adversários petistas. A estratégia de confronto não está errada, porque objetiva com isso a polarização.

AGRESSÃO Á LEI

Existe uma Lei que permite aos pais ou aos que cuidam dos portadores de autismo, e que forem servidores públicos, que tenham uma redução na jornada de trabalho. Só que, para ter o benefício, quem requer tem que ir buscar amparo na justiça, porque os secretários negam.

MAU EXEMPLO

Não sei se o governador tem conhecimento desta afronta descarada de secretários a uma Lei que sancionou.

NÃO SÓ ELOGIA

Um fato que pode ser observado na conduta política da deputada Leila Galvão (PT) nos debates na Assembléia Legislativa é que, mesmo sendo ela da base do governo, nunca se furta a fazer cobranças ao mesmo governo, quando nota erros e promessas que não são cumpridas.

QUE MULHER DE FIBRA?

Que mulher de fibra a Ministra do STF, Rosa Weber, que mesmo pressionados por ministros simpáticos ao Lula, ainda assim manteve o seu voto contra o HC ao ex-presidente! Jogou um detergente em algumas das deploráveis discussões nada republicanas entre ministros.

NÃO SE PODE SER BIRUTA DE AEROPORTO

A Ministra Rosa Weber está certa. Um STF para ser respeitado não pode estar mudando as suas posições ao sabor dos interesses políticos deste ou daquele candidato a presidente.

COMER MORTADELA DÁ URUCUBACA

O Cesário Braga e os petistas que foram comer mortadela com pão na esquina da Alegria, no alvorecer de ontem, para torcer pelo HC do Lula não deram sorte. Mortadela dá urucubaca. O STF derrubou o HC, fato que não era jamais esperado pelos petistas de todo o país.

UNIDADE, EM TERMOS!

Nesta reunião da oposição em um café da manhã, a ocorrer na sede do PSDB nesta sexta-feira, há dois pontos a serem considerados: há sim uma unidade em torno do candidato ao governo do PP, mas a unidade entre as candidaturas do Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB) só vale para a pose da foto. Durante a campanha, obrigatoriamente, vão se enfrentar pelos votos.

NOMES RESPEITÁVEIS

Contra ambos pesa apenas politicamente estarem disputando o Senado por partidos pequenos e que não possuem representatividade em todos os municípios. Mas as candidaturas de Minoru Kinpara (REDE) e do Sanderson Moura ((PTC) são excepcionais na qualidade.

NÃO VEJO NEM INDÍCIOS

Não sei em que se baseia o ex-prefeito Tião Bocalon (PATRIOTAS) para sempre afirmar que, o candidato ao governo pelo PP vai desistir da sua candidatura. Não consigo ver um indício.

ESSA DEVERIA SER A SUA PREOCUPAÇÃO

A preocupação do ex-prefeito Tião Bocalon deveria ser unicamente trabalhar para o seu candidato ao governo, Ulisses Araújo, crescer nas pesquisas e não apostar no imponderável.

TREMENDA SACANAGEM

É uma tremenda bobagem, algo tosco, se ficar querendo atribuir à passagem do Gemil Junior pelo comando da Secretaria de Saúde, a todos os males da pasta. Fez como gestor o que estava ao seu alcance. Trabalhou com as finanças que tinha em mãos. Cumpria ordens.

ATAQUES POLÍTICOS

Muitos dos ataques são de políticos que lhe miram como adversário, com temor que venha a ser eleito deputado estadual. O jogo político se decide numa campanha, no voto do eleitor.

NÃO SE DE ONDE TIRARAM

Os petistas que estavam apostando no desgaste do presidente Michel Temer para consolidar a candidatura do Marcus Alexandre ao governo, podem tratar de esquecer, depois desta decisão do STF, que abre a clara possibilidade da prisão do Lula. Este sim, um fardo a ser carregado.

CARA DA CONTINUIDADE

Volto a repetir que, ou o prefeito Marcus Alexandre (PT) muda o foco da simbiose com o atual governo ou vai aparecer na campanha como um candidato da continuidade, num exato momento em que o governador não aparece com boa aceitação em todas as pesquisas.

OU SERÁ O NOVO OU NÃO SERÁ

Ou o Marcus Alexandre veste o paletó do novo ou se mantém com o paletó do velho.

FOI O MAIS DESTACADO

Entre os deputados federais da FPA, o que mais se destacou durante a atual legislatura foi o deputado federal Léo de Brito (PT). Defendeu as bandeiras do seu partido, não se escondeu nos momentos mais difíceis do PT, deu boa destinação às suas emendas, enfim, teve lado.

JOGANDO AS FICHAS NO BOLSONARO

Os coordenadores da campanha do Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao governo jogam tudo na hipótese de que, ele chegue em Julho, com 20% de aceitação popular, para ter condições de polarizar com as candidaturas do PT e do PP. Apostam que até lá o seu nome estará mais pulverizado entre o eleitorado e jogam também as fichas maiores na chegada do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em Maio, em Rio Branco, quando estará apadrinhando a candidatura de Ulisses. Com Lula fora do páreo com a decisão de ontem do STF, Jair Bolsonaro passa a ser um dos favoritos para vencer a eleição, pois sempre, esteve em segundo, atrás do ex-presidente Lula. Isso tudo mostra uma coisa: Ulisses Araújo levará até o fim sua candidatura. Mais de dois candidatos ao governo é muito bom para a democracia.