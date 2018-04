N. Lima leva chuva de ovada após votação do Estatuto da Família na Câmara da capital

O vereador Nogueira Lima (sem partido) foi vítima de uma chuva de ovada por ativistas de esquerda na manhã desta quinta-feira, 05, enquanto saia em seu veículo da sede da Câmara de Vereadores de Rio Branco.

N. Lima foi um dos parlamentares defensores do projeto de lei, aprovado pela maioria da Casa, instituindo o chamado Estatuto da Família, que limita como família apenas casais héteros com filho.

Somente os vereadores Rodrigo Forneck e Jackson Ramos, ambos do PT, e Eduardo Farias, PCdoB, foram contra a íntegra do projeto.

Forneck chegou a apresentar uma proposta suprimindo um dos artigos do Estatuto sugerindo família como “núcleo social formado a partir da união entre duas pessoas, independente do sexo, por meio de casamento ou de união estável, ou da comunidade formada por qualquer dos pares ou dos seus descendentes”. A maioria entretanto foi contra a proposta do petista.

Ativistas da comunidade LGBT do Acre acompanharam toda a sessão contrariados. Eles ergueram cartolinas com frases contra o Estatuto. “Não votem em homofóbicos. Somos todos família”, dizia um dos cartazes.

Na saída da Casa, os alvos foram os parlamentares que votaram e discursaram a favor do projeto. N. Lima disse que vai tomar providências jurídicas.

“É lamentável ver pessoas esclarecidas não aceitarem a democracia. Votamos conforme consideramos ser o melhor. Isso mostra mais uma vez que militantes partidários não aceitam ser contrariados. Já reportei o caso a mesa diretora e irei tomar providencias jurídicas com relação ao fato.”