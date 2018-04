Moradores encontram corpo boiando dentro de açude em Epitaciolândia

Grupos políticos da oposição organizam uma manifestação no mínimo curiosa e com tons de gracejos para esta sexta-feira, 06, em comemoração ao afastamento do prefeito Marcus Viana da prefeitura de Rio Branco. O petista vai deixar o cargo para ser candidato ao governo do Estado do Acre.

O ato está marcado para as 16h na frente da sede da prefeitura de Rio Branco, na rua Rui Barbosa, centro da capital acreana. Os manifestantes prometem levar faixas e cartazes e até garrafas de café, uma referência irônica aos cafés da manhã que Marcus tomou durante visitas pelos bairros de Rio Branco.

O radialista e ativista político Frank Vidal, criador da página virtual Buracos de Rio Branco, é um dos coordenadores e idealizadores do ato. Para ele, a gestão petista será lembrada pelo descaso na cidade.

“Foi na gestão de Marcus Viana que tivemos a maior quantidade de buracos, ruas sem iluminação pública, entulhos por toda parte, ônibus sucateados, obras de péssima qualidade, tudo fruto da má gestão do petista. Agora vamos torcer para que a vice prefeita Socorro Nery seja mais competente e arrume a cidade.”

O convite para o ato político se não espalhou pelas redes sociais e em grupos de WhatsApp.