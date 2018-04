Manifestantes soltam fogos comemorando o mandado de prisão do ex-presidente Lula

Quatro manifestantes comemoraram com fogos na frente do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Acre, no Centro da capital, na noite desta quinta-feira, 05, o mandado de prisão do ex-presidente Lula expedido pelo juiz Sérgio Moro.

O magistrado ordenou ao ex-presidente que se apresente até às 17h desta sexta-feira, 06, na sede Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).

O petista foi condenado em duas instâncias da Justiça no caso do triplex do Guarujá (SP).

A pena definida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.