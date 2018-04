Homem é preso por descumprir medidas protetivas em Cruzeiro do Sul

Um total de 25 detentos do sistema penitenciário de Rio Branco, estão sendo usados como mão de obra para a limpeza dos parques públicos de Rio Branco. A informação foi repassada pelo Palácio Rio Branco, que veiculou nota jornalística sobre o assunto, no site oficial do setor de comunicação. Os trabalhos começaram pelo Parque da Maternidade, no Centro.

O projeto é supervisionado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que tem como parceiros o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras Públicas (Seop) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), resultando na primeira modalidade do curso de operação e manutenção de roçadeiras.

L. R. M. está há dois anos no regime fechado e deve cumprir pena até dezembro deste ano. Acostumado a trabalhar nos serviços internos da unidade, como nos cuidados das hortaliças, ele vê a oportunidade das capacitações como um caminho para voltar a conviver em sociedade e retornar ao seio familiar. “Quem deseja seguir um novo rumo ao lado da sua família precisa se agarrar a essas oportunidades, e é isso que estou buscando fazer”, afirma.

O curso, que certificou 25 reeducandos, foi ministrado há uma semana com aulas teóricas e práticas, mediante o que prevê as normas reguladoras de segurança. De acordo com o diretor-presidente do Iapen, Aberson Carvalho, o objetivo é inserir todos no trabalho de manutenção de espaços públicos.

“Hoje demos início a esse trabalho com seis deles na roçagem do Parque da Maternidade, mas daremos continuidade a esse cronograma para oferecer suporte aos órgãos que cuidam da infraestrutura desses locais”, disse.