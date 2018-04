Galvez faz 2, mas Rio Branco reage e arranca o empate, no Arena da Floresta

Foi um jogo eletrizante. Com todos o os ingredientes de uma final. O Galvez abriu 2 x 0 mas não teve forças para segurar o resultado e assistiu a uma reação espetacular do Rio Branco.

O Estrelão começou a partida criando as melhores chances no ataque, mas tomou um balde de água fria quando Adriano Chuva marcou gol contra aos 29 minutos.

Ele foi recuar para o goleiro Vanderlei, mas recuou a bola com muita força e o arqueiro não conseguiu segurar o chute.

O Estrelão sentiu o baque e foi pro intervalo em desvantagem. Logo no inicio da segunda etapa, outro golpe. Vanderlei derrubou Adriano na área. Pênalti que Ciel cobrou para ampliar pro Imperado 2 x 0.

No minuto seguinte, o técnico estrelado fez duas alterações. Mateus Nego foi um dos entrou pra dar velocidade no ataque e deu certo.

O Rio Branco dominou o meio campo, explorou bem as laterais e diminuiu com Mateus Oliveira. Foi a vez do Galvez sentir o efeito do gol adversário.

E tinha mais. O Mais Querido manteve a pegada e chegou ao empate numa linda triangulação pelo lado direito, que terminou com a finalização de Mateus Nego, 2 x 2.

Um empate com sabor de vitoria. O resultado deixa as duas equipes em igualdade para domingo, quando o campeão será conhecido.

O público e a renda não foram divulgados.