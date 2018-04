Eliezer Almeida é condenado a 8 anos de prisão por causar morte de adolescente em acidente

Nove secretários de Estado do governo de Sebastião Viana deixam suas pastas nesta quinta-feira, 05, para se candidatar nas eleições de 2018. O afastamento definido da função pública é obrigatório conforme prevê a lei eleitoral em um prazo de até seis meses antes do pleito.

A maioria vai concorrer a vagas de deputado estadual. O diretor do Deracre, Cristovam Pontes, que é filiado ao PDT, e Sibá Machado, petista, vão para a disputa do cargo de deputado federal. Sibá busca a reeleição. Ele vinha ocupando nos últimos 19 meses o cargo de secretário de Indústria e Comércio. Enquanto permaneceu na estrutura do Estado temporariamente, o comunista Moisés Diniz, seu suplente, ocupou o cargo de deputado federal.

Moisés se despediu da Câmara nesta quarta-feira. Vai assumir a presidência do Depasa no lugar de Edvaldo Magalhães, que vai se candidatar ao cargo de deputado estadual. Já Sibá Machado deixa a Sedens nas mãos do ex-prefeito Michel Marques, seu fiel escudeiro.

Bons articuladores políticos, os secretários/candidatos contaram com a generosidade de Sebastião Viana: indicaram seus substitutos, alguns deles do mesmo partido político. É o caso de Edvaldo no Depasa e Sibá na Indústria.

Suplente de Ney Amorim, pré-candidato ao Senado pelo PT, Márcia Regina (PSB) se despede da Casa Civil. O nome mais cotado para o lugar de Márcia é Leonildo Rosas, atual porta-voz do governo.

Emylson Farias, pré-candidato a vice de Marcus Viana, renuncia ao cargo de secretário de Segurança para dar lugar ao delegado Vanderley Tomas.

Os Pequenos Negócios será comandado pelos próximos oito meses por Oscar Sérgio, servidor de carreira do Idaf no Jordão. Oscar é irmão do deputado Jesus Sérgio (PDT).

A posse dos novos secretários acontece em solenidade nesta quinta-feira, 05, no Teatro Plácido de Castro.

Nomes dos novos secretários:

Detran – Shirley Torres

Segurança – Vanderlei Thomas

Sesacre – Rui Arruda

Deracre – André Mansour

Iteracre – Sebastião Oliveira

Sedens – Michel Marques

Depasa – Moisés Diniz

Pequenos Negócios – Oscar Sérgio de Menezes Oliveira