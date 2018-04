Acre abre 410 vagas na Educação; inscrições seguem até dia 20 de abril

A Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Acre (SEE – AC), está recebendo inscrições do Processo Seletivo que visa a concessão de bolsas Alfabetizador do Programa Quero Ler, cujo objetivo é a escolarização de alunos com idade igual ou superior a quinze anos que não tiveram acesso à educação básica na faixa etária adequada. O bolsista poderá atuar como Alfabetizador.

Para participar, o candidato deve ter no mínimo dezoito anos de idade completos, possuir diploma de conclusão de Curso Superior, em cursos de licenciatura plena ou bacharelado, a partir do 3º período; ou diploma de nível médio na modalidade magistério ou nível médio.

As inscrições serão gratuitas e realizadas em Formulário de Inscrição, no período das 7h30 do dia 2 de abril até às 17h30 do dia 20 de abril de 2018 com intervalo de 12h às 14h, nos locais estabelecidos no edital disponível em nosso site.

No total são 410 vagas, distribuídas nas zonas urbana e rural dos municípios de Cruzeiro do Sul (100); Rio Branco (210) e Sena Madureira (100).

A bolsa tem valor de R$ 800,00 ao alfabetizador que dedicará quinze horas semanais voltadas para a interação direta com os alunos e oito horas mensais de planejamento didático pedagógico, no período de até seis meses, já a classificação será mediante análise curricular.

VEJA O EDITAL CLICANDO AQUI.