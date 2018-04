STF rejeita pedido da defesa do ex-presidente Lula para evitar prisão

O comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Carlos Batista, segue nesta quinta-feira (5), com uma equipe de técnicos da Defesa Civil Estadual, para uma vistoria na BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho.

Batista vai verificar qual a situação atual da rodovia em relação ao nível das água do rio Madeira, na região da Ponta do Abunã, onde em 2014, a estrada ficou inundada por quase dois meses.

Com a elevação do nível do rio na área urbana de Porto Velho, onde o manancial atingiu 16,80 metros no último domingo, a Defesa Civil do Acre, redobrou o monitoramento.

Batista disse que a equipe do Acre terá o apoio da PRF e DNIT. Ainda de acordo com coronel, será elaborado um relatório de situação para evitar qualquer surpresa negativa.

Carlos Batista tem larga experiência quando assunto é cheia do Rio Madeira. Em 2014, foi ele quem comandou as equipes do Acre na história cheia que deixou o Acre isolado por mais de 50 dias. Profundo conhecedor da região ao longo da 364, ele inclusive vem se tornando uma das autoridades no assunto, sendo convidado constantemente para falar do tema em reuniões nos estado onde ocorrem incidências enchentes.