Polícia Militar convoca todo o efetivo e deixa ruas de Rio Branco sem segurança

O governador Sebastião Viana resolveu antecipar a notícia de que Shirley Torres será a nova diretoria-presidente do Detran no lugar do juiz aposentado Pedro Longo, que vai deixar o cargo nesta semana para se candidatar a deputado estadual pelo PV. O anúncio de Sebastião Viana foi feito ontem durante o lançamento da pedra fundamental da Cidade do Trânsito, a nova sede do Detran, no 2º Distrito de Rio Branco.

Viana aproveitou para elogiar Longo: “Um homem qualificado, dedicado, um ex-magistrado, homem que tem a simplicidade e um profissionalismo na condução do seu trabalho”. Shirley Torres é presidente do PV, partido aliado da Frente Popular do Acre.