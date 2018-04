Jesus peregrinou no interior do Acre na Semana Santa e não gostou do que viu

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Durante o feriado da Semana Santa, Jesus fez uma peregrinação nas comunidades do interior do Acre e não gostou nada do que viu. Ele usou a tribuna da Aleac para denunciar os pecados que as administrações petistas acreanas e o governo federal cometeram com os muitos moradores quando não implantar o estado mega desenvolvido das propagandas oficiais nas comunidades isoladas. Segundo o deputado Jesus Sérgio (PDT), o Luz para Todos ainda é uma promessa para os moradores das comunidades dos rios Tarauacá, Juruá e Tejo. “Em muitos lugares não tem energia elétrica e água tratada. Falta escola para os alunos que terminam o ensino fundamental”.

Os pais dessas crianças ainda esperam pelo milagre do desenvolvimento que é contado em prosa e verso pelo governador Sebastião Viana, do PT, aos representantes do Banco Mundial que passaram a acreditar que o Acre é a capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia, Colômbia e Marte, além de referência para União Europeia. “Não há como montar turmas de ensino médio para 14, 15 alunos nas pequenas comunidades”. Paras Jesus, a população do interior precisa de maior atuação do governo estadual e federal. Não atuações esporádicas, mas uma atuação permanente”.

Apesar da propaganda oficial do governo petista mostrar em suas peças de mídia os fantásticos avanços, que de acordo com o deputado Lourival Marques (PT), acabou com a miséria no campo, em muitas localidades, segundo Jesus, ainda falta água tratada, saneamento básico, comunicação e inclusão digital. Demonstrando uma fé inquebrantável, Jesus Sérgio informa que vai apresentar requerimentos para os gestores que estão há 20 anos no poder, tentar resolver problemas básicos. Vai ser preciso muita reza para a atual administração se redimir de todos os pecados detectados por Jesus, em nove meses do final do mandato do nosso líder maior. Acredito que fé é algo que não falta para Jesus.

Zen quer saber qual a diferença de Cristo para Lula



O líder do governo na Aleac, Daniel Zen (PT) reconheceu publicamente que os partidos políticos passam por um momento de provação, crise e corrupção que precisam ser depurados. Ele só não consegue admitir que o ex-presidente Lula cometeu qualquer tipo de crime. O petista protestou contra a prisão em segunda instância e comparou o julgamento de Lula com a crucificação de Jesus Cristo. “Se não houver o filtro da razão vira o julgamento de Jesus Cristo, em que as pessoas disseram crucifica-o, salve Barrabás, condene Jesus e o resultado a gente já sabe. E foi condenado em duas instâncias, viu deputado Louro. Foi condenado por Pilatos e foi condenado na segunda instância por Roma, e todos lavaram as mãos e deixaram pra que a massa, ali naquela época, ensandecida fizesse o julgamento do réu”. Será que Jesus estaria se revirando no túmulo de não tivesse ressuscitado?

A revisão da Constituição Estadual



“Ray, li tua coluna. Você misturou as sintonias. O prazo de cinco anos para realização da revisão constitucional se referia à Constituição Federal e não à Constituição dos Estados. Na nossa Constituição não havia previsão de revisão. Apresentei proposta de PEC, que foi aprovada por unanimidade, instituindo a revisão que está sendo realizada com a participação de todas as instituições/poderes do Estado. Serão realizados seminários, audiências públicas e todos os mecanismos de consulta para que entidades representativas e cidadãos em geral possam participar e opinar. Não há pegadinha. Não existe proposta de supressão de direitos”, do deputado Daniel Zen (PT) que quer fazer uma revisão das leis estaduais. Fica evidente que a Constituição Federal é arcaica e que a terra de Galvez poderá ser modelo em novas leis para o resto do país.

Governador ajude o Jairo Carvalho



Atenção governador Sebastião Viana, ajude o deputado Jairo Carvalho (PSD). Não deixe que a caminhonete dele possa apresentar defeito batendo nos buracos da estrada que dá acesso ao município de Plácido de Castro. Pela enésima vez, Carvalho usou a tribuna para denunciar a falta de manutenção na via que é de responsabilidade do Deracre. Se persistir o problema, o deputado não poderá mais comer galinha caipira no município do interior. Outra questão é a fiscalização dos agentes da Agência Reguladora dos Serviços Púbicos do Estado do Acre (AGEAC) que estariam aplicando multas e deixando condutores sem dinheiro para consertar os carros quebrados na buraqueira da estrada estadual.

Secretários candidatos preocupam



Recebei uma ligação do líder do PT na Aleac, o deputado Lourival Marques, que questionou de forma bem humorada porque ele estaca segurando uma cadeira em ilustração na capa de ac24horas. “Ray, porque você me colocou segurando uma cadeira nessa charge? Eu não entendi”. Logo em seguida, deixou a ironia de lado e disse que o jogo vai ser bruto entre os secretários de estado que buscam um mandato e os atuais deputados da FPA que buscam a reeleição. Louro, como é chamado pelos companheiros, acredita que os postulantes do primeiro escalão de Sebastião Viana largam com vantagem, já que disponibilizam da estrutura das secretarias e dos servidores comissionados colocados nas pastas que deverão levantar a bandeira de seus chefes na esperança de continuarem nos cargos. Salve-se quem puder!

Campanha de filiação ao PSL e Patriota



O ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom e o pré-candidato ao governo do Acre, Ulysses Araújo, realizam nesta quarta-feira (04), uma campanha de filiação ao PSL e Patriota, partidos que deverão abrigar a candidatura de Bocalom a deputado federal e a de Ulysse a chefe do executivo estadual. O convite com a foto do presidenciável Jair Bolsonaro foi disparado nos grupos de WhatsApp pela equipe que deverá receber os interessados em apoiar o projeto político baseado nas propostas de Bolsonaro. Vale ressaltar que a população do Acre tem um jeito único de votar. O eleitor acreano não costuma verticalizar o voto. Um exemplo fica por conta da eleição de petistas locais e a rejeição de petistas em nível nacional.