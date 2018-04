Em visita ao TCE, Marcus Alexandre agradece parceria com Prefeitura de Rio Branco

O prefeito Marcus Alexandre reuniu-se nesta quarta-feira, 4, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Valmir Ribeiro, para agradecer a parceria estabelecida e a boa relação institucional com a Prefeitura de Rio Branco nos últimos cinco anos – e também com a Associação dos Municípios do Acre (AMAC) no período em que Marcus Alexandre foi o presidente. Participaram do encontro os conselheiros Cristóvão Messias e Antônio Malheiro.

“O TCE sempre foi um grande parceiro”, disse Marcus Alexandre ao lembrar que as ações do Tribunal são preponderantes para a transparência e o maior controle dos atos do poder público. Valmir Ribeiro agradeceu a visita e se manteve a disposição do prefeito para ajudar a melhorar a prestação do serviço público com fiscalização, cursos oficiais e demais ferramentas e plataformas para esse fim. “É uma prefeitura bastante equilibrada, teve o devido cuidado com as contas e serve como espelho para as demais prefeituras do Acre”, disse o presidente Valmir Ribeiro, lembrando que essa tendência vem desde a gestão de Raimundo Angelim, antecessor de Marcus Alexandre. “Uma gestão realmente equilibrada que evoluiu em transparência e controle”, completou o conselheiro Antônio Malheiro.

A parceria entre as duas instituições tem gerado bons resultados para o município e a população. Desde 2015, por exemplo, o Tribunal acompanha em tempo real os processos licitatórios da Prefeitura de Rio Branco, quando o prefeito Marcus Alexandre assinou termo de cooperação com o TCE para a experiência-piloto do Sistema de Licitações e Contratos (Licon).

Marcus Alexandre fez referência ainda à Escala Brasil Transparente, levantamento da Controladoria Geral da União em que a Prefeitura de Rio Branco vem obtendo nota 10 nos últimos anos. Além disso, a capital é uma das poucas que se mantém dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal –temas que foram largamente referenciados pelos conselheiros que se reuniram com o prefeito.