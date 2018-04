Comandante dos BMs vai percorrer a BR-364 para avaliar risco de enchente

O Partido dos Trabalhadores no Acre está convocado sua militância por meio das redes sociais para participar do ato “Amanhecer em defesa de Lula”. O evento está marcado para acontecer entre 5h e 8h da manhã desta quarta-feira, 02, na Esquina da Alegria, na confluência entre a rua Benjamin Constant e a Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

O ato ocorre no dia do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula no STF no processo do triplex do Guarujá (SP) em que o petista foi condenado em janeiro passado a 12 anos e um mês de prisão.

Nesta terça-feira, 03, à noite, integrantes do Movimento Brasil Livre e membros da oposição ao PT do Acre realizaram um ato anti-Lula no hall da Assembleia Legislativa do Acre e saíram em caminhada em protesto contra o petista.