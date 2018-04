A pouco mais de dois dias de seu afastamento, Marcus madruga e acelera agenda

A pedra fundamental da Cidade do Trânsito, a nova sede do Detran no Acre, ao lado do Estacionamento da Arena da Floresta, no 2º Distrito de Rio Branco, foi lançada no final da tarde desta terça-feira, 03, durante solenidade com a presença do governador Sebastião Viana, o diretor da instituição, Pedro Longo, e servidores.

O espaço em que será instalada a Cidade do Trânsito, exatos 5, 8 hectares, abrigará a sede administrativa do órgão, pátio, local para vistoria e todos os serviços integrados do Detran. A ideia é facilitar a vida do usuário reunindo em um mesmo lugar todos os atendimentos da instituição.

A obra tem um cronograma definido. Começou com seu lançamento, depois a instalação de muros ao redor de toda área desapropriada e segue para abertura de licitação. A obra está orçada em R$15 milhões.

“É uma obra grande, de vulto, que vai fazer uma nova educação de trânsito no nosso estado. E o Acre tem sido vitorioso perante a crise da violência no trânsito, reduzindo as mortes no trânsito a cada ano, com números muito menores de quando eu assumi o governo, resultado de uma equipe dedicada, dos educadores e das polícias”, destaca o governador do Acre, Sebastião Viana.

“É um sonho antigo dos nossos usuários e servidores. Um espaço amplo e bem localizado, que vai reunir todos os serviços que o cidadão desejar. Isso vai tirar o Detran de regiões com grande tráfego de veículos e dificuldade de estacionamento. Esse é o espírito dessa iniciativa”, conclui Pedro Longo.