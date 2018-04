RBTRANS empossa novos servidores para quadro efetivo da instituição

O diretor-presidente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), Gabriel Forneck, deu posse, nesta terça-feira, 03, na sede da autarquia na Rodoviária de Rio Branco, a 12 novos servidores aprovados em concurso público. São Agentes de Trânsito, de Transporte, engenheiros e arquiteto que vão reforçar o quadro efetivo da instituição.

“Essa é mais uma ação de fortalecimento da RBTRANS e esses servidores vão melhorar, com certeza, a resposta para a população com relação a alternativas e soluções para o trânsito e o transporte da capital”, explicou Forneck, lembrando que antes desse concurso, realizado pelo prefeito Marcus Alexandre, a RBTRANS não tinha quadro efetivo de servidores.

Os novos empossados passarão por curso de formação com duração de um mês e em seguida já irão atuar nas ruas. Maria Celeste da Silva, que está grávida do segundo filho, conta que estava há sete anos desempregada e que agora pode falar em estabilidade funcional. “Em tempos de crise, sou muito grata ao prefeito Marcus Alexandre que fez o concurso e essa chamada. Agora tenho estabilidade e isso é muito importante atualmente”. No último ano de faculdade de farmácia, Marciléia Arruda, que também estava desempregada, explica que o novo emprego vai permitir que ela ajude o esposo nos gastos familiares. “Agora vou poder auxiliar nas despesas de casa junto com o marido”, completou.

Uma das empossadas, a engenheira civil Dânnya Coutinho, assumiu a Diretoria de Trânsito. Dânnya, que já foi Gerente de Resíduos Sólidos da SEMEIA e Diretora de Saneamento do DEPASA, afirma que está preparada para o novo desafio.

Entre as ações desenvolvidas nos últimos anos sob a responsabilidade da RBTRANS destaca-se a construção dos 5 terminais de integração, renovação da frota de ônibus com mais de cinquenta novos coletivos, fortalecimento do órgão com a realização de concurso público para a contratação de servidores efetivos e a implantação do Estacionamento Rotativo no centro da cidade.