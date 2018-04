PT não seguiu rito previsto e posse de Kamai foi símbolica; Zen ainda é presidente

O PT do Acre não seguiu seu próprio estatuto ao empossar o cientista social e ex-chefe da Casa Civil, André Kamai, no cargo de presidente estadual da legenda, em evento na noite desta segunda-feira, 02, no Parque das Acácias, em Rio Branco.

O questionamento é interno. Um desses petistas ortodoxos, que pediu para não ser identificado para evitar qualquer conflito, reclama que não houve qualquer deliberação ou reunião formal de apresentação do nome de Kamai, conforme prevê o estatuto do Partido dos Trabalhadores.

“Precisa de ata assinada por todos os membros dos diretórios presentes. A reunião do Diretório precisa ser convocada com certa antecedência. A ata precisa ser enviada para o PT nacional e ao TRE”, diz o bem informado petista.

Ocorre que a essa altura do campeonato não houve nenhum questionamento público ou de maior volume internamente. O comando do PT local despreza qualquer trâmite burocrático. Pelo menos é o que quer dizer o secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Campelo Braga. Há uma preocupação maior com os prazos eleitorais, alguns deles com limites em 07 de abril, além do clima de tensão por causa de uma possível prisão do grão-petista Lula.

De fato e de direito, Daniel Zen ainda é o presidente do PT local, embora o próprio parlamentar tenha “empossado” nesta segunda-feira André Kamai. Por telefone, o próprio Zen disse que “a posse foi símbolica”, mas que os ritos serão seguidos, inclusive com o encaminhamento do nome de André Kamai ao TRE.