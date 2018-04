Por realinhamento salarial, Policiais Militares ocupam a frente da Casa Rosada

O governador Sebastião Viana defendeu nesta segunda-feira, 02, durante evento do Partido dos Trabalhadores no Parque das Acácias, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, o ex-presidente Lula.

Sebastião disse que Lula é “o maior presidente que o Brasil já teve e é comprovadamente inocente”. Ele também afirmou que o ex-presidente é submetido a uma enorme “injustiça”.

A defesa do governador ocorre a dois dias do julgamento do habeas corpus preventivo, marcado para quarta-feira, 04, com o qual o ex-presidente Lula busca evitar sua prisão após condenação pela segunda instância da Justiça Federal no caso do triplex de Guarujá (SP). Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo TRF 4 julgamento no dia 24 de janeiro passado.

O governador do Acre também cutucou a oposição ao PT do Acre. Para ele, seus adversários querem o “poder pelo poder”.