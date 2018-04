Para oposicionistas do Acre, a população se acostumou a conviver com a violência

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou nesta terça-feira (3), na Aleac, o que ele classifica como descaso, desmonte e o sucateamento do Deracre da região do Vale do Juruá. De acordo com o oposicionista, recentemente foram demitidos 22 funcionários, “segundo informações por serem ligados ao deputado Jonas Lima”.

Segundo Gonzaga, algumas pessoas estariam repassando informações que a usina de asfalto será desativada. “Se o Deracre não faz quase nada, imagine com essas demissões e com a usina desativada. O diretor Cristovam Pontes é pré-candidato, mas não tem base naquela região, então não tem interesse”.

Luiz Gonzaga chama atenção ainda para a situação dos aeródromos no interior do Estado, que de acordo com ele, é de responsabilidade do Deracre. “O aeródromo de Tarauacá está abandonado e virando espaço de consumo de drogas e prostituição. Isso é uma vergonha”, lamenta o oposicionista.

A mesma situação estaria acontecendo em “Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, os aeródromos também está abandonados e demitiram os servidores, ou seja, estão acabando com o Deracre, um órgão tão importante para garantir o desenvolvimento daquela região”, ressalta Gonzaga.

O parlamentar informa que “o ex-governador Orleir Cameli deixou o órgão com maquinário, mas o resultado de 20 anos de governo do PT é o abandono, o descaro, o desrespeito com a população daquela região. Vamos esperar que o governo coloque alguém com mais responsabilidade”, ressalta.

Para Gonzaga, o Deracre deveria olhar com mais carinho para o produtor, “o homem que planta, que trabalha para trazer o alimento para cidade. Sem produção não tem como o Estado crescer. O que se vê do governo do PT é a falta de atenção com aqueles que tem o papel tão importante”, finaliza.