Na véspera de julgamento de recurso de Lula, comandante diz que Exército compartilha de “repúdio à impunidade”

A delegada Diana Calazans Mann foi oficialmente empossada chefe da Superintendência Regional da Polícia Federal (SR/PF). A cerimonia de posse ocorreu nesta terça-feira, dia 03, com a presença de autoridades do setor de segurança, servidores da instituição.

Ao agradecer pela forma com que foi recebida no Acre, a nova chefe da instituição destacou a linha do tempo histórica do estado, fazendo menção desde o conterrâneo dela, coronel Plácido de Castro, que atuou na Revolução Acreana, até os desafios para a preservação ambiental.

Mann é a primeira mulher a assumir o posto de superintendente da Polícia Federal no Acre. A delegada tomou assento alertando às bandeiras levantará no cargo: fortalecimento da integração entre as polícias nacionais (Brasil, Peru e Bolívia), abertura de novo posto de fiscalização em Marechal Taumaturgo, ações de inteligência e aumento da presença dos agentes nas fronteiras.

“Os estados do Norte contam com o privilégio de ter um efetivo jovem e motivado, e para o retorno da sensação de segurança, desejo que todos nós estejamos juntos a partir de agora. Queremos atuar em conjunto com as demais forças de segurança, federais e estaduais, e com as forças armadas, dando a resposta que a sociedade anseia”, disse.

O governador Sebastião Viana participou da posse de Diana e elogiou o trabalho da Polícia Federal, dizendo ainda que iria colocar a estrutura de segurança do Estado do Acre à disposição da instituição. Viana, como tem dito noutras oportunidades, citou o narcotráfico e a alardeada [pelo governo] redução nos homicídio entre janeiro e março deste ano.

“Temos mais de 650 mil presos no sistema penitenciário estadual. Os criminosos tem o mesmo tipo de perigo: homens que arrancam corações e cabeças não são menos perigosos que os demais. Defendi sempre mudanças no conceito de carreira da Polícia Federal. Coloco o governo à sua disposição e toda a cooperação constitucional”, pontou o governador.

A nova chefe da PF no Acre

A nova superintendente no Acre é delegada da Polícia Federal desde 2003 com primeira lotação em São Borja no Rio Grande do Sul, onde foi chefe-substituta até o ano de 2006. Entre 2006 e 2008 foi lotada Núcleo de Correições da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

De 2010 até 2014 foi chefe da Delegacia de Defesa Institucional na Superintendência do Rio Grande do Sul. Assumiu a Coordenação Geral de Remoção, Inclusão e Classificação do Sistema Penitenciário Federal entre 2014 e 2015 tendo sido também Diretora-Substituta do Sistema Penitenciário Federal no mesmo período.

Diana também foi chefe da Divisão de Direitos Humanos entre 2015 e 2017 e agora traz a sua experiência para a fronteira tri-nacional na Amazônia iniciando a partir daquela data a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Acre.