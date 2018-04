Mercado de saúde pet tem crescimento de 13% em 2017

Após duas derrotas em votações na Assembleia Legislativa, em projetos na área da saúde, a ordem no Palácio Rio Branco é de montar uma força-tarefa para o lançamento de pré-candidaturas de total confiança da Frente Popular do Acre (FPA) nas eleições deste ano.

Cinco secretários, quatro cargos de diretoria e uma assessoria especial já confirmaram que deixarão o primeiro escalão até a próxima sexta-feira (6). Eles tentam uma vaga como vice-governador, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Deputados e na suplência de senador.

As exonerações obrigam o governador Sebastião Viana fazer uma reforma em cargos estratégicos do primeiro escalão como na Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Saúde. As atividades institucionais dessas secretárias aparecem em todas pesquisas de opinião como maior preocupação da população do Acre. Outro cargo da cota de extrema confiança do governador, o chefe da Casa Civil, também será esvaziado essa semana.

Para quem ocupa cargos de secretário de estado e vai concorrer a uma vaga no legislativo, o prazo para desincompatibilização é de seis meses e até quatro meses antes da eleição se for candidato a cargo majoritário.

A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público do postulante a candidato até um determinado prazo antes da eleição. A medida busca assegurar que não haja nenhum tipo de influência por parte daquele que já ocupa cargo público e deseja concorrer novamente, além de zelar pela igualdade dos candidatos na disputa.

Na engenharia da Frente Popular do Acre, os cargos que são deixados mexem com partidos como o PDT (Segurança Pública e Pequenos Negócios), PCdoB (suplência de deputado federal), Partido Verde (DETRAN) e o Partido dos Trabalhadores. O governador Sebastião Viana ainda não confirmou se os nomes que substituirão os atuais, obedecerão os mesmos critérios de indicações partidárias.

Veja quais secretarias são afetadas com a desincompatibilização:

Casa Civil

A procuradora Marcia Regina deixa a Casa Civil do governador para ser primeira suplente do senado, na chapa de Ney Amorim, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre pela FPA.

Segurança Pública

O delegado e bacharel em direito, Emylson Farias, deixa a secretaria de segurança pública do estado para concorrer ao cargo de vice-governador ao lado do pré-candidato Marcus Alexandre, da FPA. Emylson foi nomeado em janeiro de 2015 para o cargo, no segundo mandato do atual governador. Ele é filiado ao PDT.

Secretaria de Saúde

O administrador de empresas, Gemil Junior, deixa a secretária de saúde praticamente dois anos depois que foi convocado através de uma minireforma feita por Sebastião Viana em seu primeiro escalão, em 11 de fevereiro de 2016. Ele vai concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.

Secretária de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre

O deputado federal pelo PT, Sibá Machado, deixa a secretaria de desenvolvimento da Indústria e volta a ser deputado federal. Sibá concorre à reeleição pelo PT. Ele assume no lugar do ex-deputado estadual Moisés Lima, do PCdoB. Moisés era subsecretário de saúde quando assumiu como suplente de deputado federal.

Secretaria de Pequenos Negócios

Henry Nogueira assumiu a secretaria de pequenos negócios em janeiro de 2015. Evangélico e servidor público federal, seu nome já foi testado nas urnas, como candidato a deputado estadual em 2014, ficando na 40ª colocação, obtendo 2.605 votos. Ele é filiado ao PDT.

Na secretaria de pequenos negócios, a subsecretária, Silvia Monteiro também deixará o cargo para concorrer a uma vaga como deputado estadual.

Desincompatibilização no segundo escalão do governo do Acre:

DETRAN

O juiz aposentado Pedro Longo deixou o judiciário em 2013. No ano seguinte, foi segundo suplente do senado, na chapa de Perpétua Almeida, do PCdoB. Pedro era filiado ao PSL. Depois de assumir o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), Pedro Longo foi chamado por Sebastião Viana para assumir o DETRAN.

ITERACRE

No Instituto de Terras do Acre (Iteracre) sai o diretor-presidente, Nil Figueiredo. Ele assumiu o instituto no lugar de Janaina Guedes, que foi para a Secretaria de Habitação e Interesse Social.

ISE

Rafael Almeida, assumiu o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, o ISE em janeiro de 2015. Também deixa o cargo vago para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre.

Assessor Especial

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, ex-deputado Elson Santiago, deixará a assessoria especial do governo. Ele vai concorrer a uma vaga de volta no parlamento estadual. Santiago ainda não revelou por qual partido deverá concorrer nas eleições deste ano.

Desempregados a partir de sexta-feira deixam salários de até R$ 19 mil

Desempregados a partir da próxima sexta-feira (6), os cargos do primeiro e segundo escalão do atual governador Sebastião Viana, deixam salários que variam entre R$ 17 e R$ 19 mil.

Eles estão de olho em um orçamento de deputado estadual que chega a R$ 90 mil. Somente de salário, cada deputado ganha R$ 25,3 mil por mês. Cada parlamentar tem direito a verba indenizatória e verba de gabinete.

Nenhum dos secretários, subsecretários e diretores de institutos e estatais, revelou como pretende viver após a exoneração prevista para esta semana.