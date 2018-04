Analistas tributários da Receita iniciam greve de 48 horas nesta terça-feira (3)

O Centro de Apoio ao Surdo (CAS) do Acre estará com matrículas abertas entre 9 e 10 deste mês para os cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em contexto tradutor/intérprete e Libras em contexto intermediário, ambos na modalidade presencial. As vagas serão destinadas à comunidade em geral e profissionais da educação que tenham interesse em cursar a segunda língua oficial do país.

A carga horária de cada um dos cursos ofertados será de 120 horas, com previsão para se iniciar no dia 16 de abril. Para inscrever-se no curso de tradutor/intérprete – 40 vagas -, é necessário ter concluído o curso intermediário de Libras. Já para o intermediário – 40 vagas -, o pré-requisito é ter concluído o curso básico de Libras.

Somente receberão a certificação de conclusão do curso os inscritos que mantiverem frequência mínima de 75% nas aulas e alcançar aprovação, tanto nas avaliações práticas, quanto nas teóricas.

Inscrição – Para efetuar inscrição em um dos cursos, é preciso comparecer ao Centro de Apoio ao Surdo (CAS), localizado na Rua Rui Barbosa, 325, Centro (Antigo Mira shopping), no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h, munido dos documentos obrigatórios: Certificado de conclusão do curso intermediário ou básico de Libras e Cópia do RG.

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: cas.ac.gov@gmail.com