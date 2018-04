Secretaria de Educação abre inscrições de processo seletivo com 410 vagas

A Sala de Apoio aos Advogados Ana Rosa Bayma Azevedo foi inaugurada nesta segunda-feira, 2 de abril, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis. Na nova sala, os advogados encontram toda estrutura e equipamentos necessários para realizar seus trabalhos, como computadores, scanner e internet.

Segundo o presidente da Seccional, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, as salas da OAB/AC nos Fóruns são importantes para a instituição. “As salas são muito mais que um ambiente de convivência, de união. São espaços que viabilizam o exercício da profissão. Temos salas nos Fóruns Criminal, Cível e no interior, além de outras já programadas. Isso é uma vitória que só é possível por meio de parcerias importantíssimas que temos com o Poder Judiciário. Assim, com esse sentimento de mais uma importante realização eternizamos o nome da professora Ana Rosa Bayma Azevedo, agradecendo a Presidência do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Pedro Ranzi, pela cessão do espaço para atender a demanda da classe nos juizados especiais. Por fim, agradeço a todos os advogados que estimulam, possibilitam e trabalham pelas conquistas em favor da classe.”

O conselheiro da OAB no CNMP, Erick Venâncio, também registrou a alegria com a inauguração da sala. “Deixo meu abraço a família da Dr. Ana Rosa, com quem convivi. Sempre vi nela uma pessoa muito honrada e aquela advogada dos menos validos. Essa homenagem nada mais é do que o reconhecimento de tudo aquilo que ela fez em vida. Parabenizo a presidência da OAB pela iniciativa.”

A família da professora de direito Ana Rosa Bayma Azevedo agradeceu e afirmou estar muito feliz pela homenagem que “vai eternizar a trajetória dela nesse processo de ensino.”

O juiz titular do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco, Giordane Dourado; o desembargador Pedro Ranzi (representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre); a família de Ana Rosa Bayma Azevedo; o secretário-geral da OAB/AC, Thiago Poersch; a tesoureira da OAB/AC, Claudia Sabino; e o gerente-geral Adauto Feitosa estiveram presentes na inauguração.