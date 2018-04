Saúde alerta cuidados com o autoteste de HIV disponível em farmácias

A primeira cota do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 2018 de Rio Branco vence nesta quarta-feira, 04 de abril. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única também deverão efetuar o pagamento nesta quarta-feira. Se o imposto for pago de uma vez, o desconto é de 20 por cento caso o contribuinte não tenha débitos anteriores com o IPTU. No caso de parcelamento, o desconto será de 10 por cento.

O secretário de Finanças de Rio Branco, Marcelo Macêdo, explica que o vencimento para abril, e não em março como em anos anteriores, foi uma adequação promovida pelo prefeito Marcus Alexandre para evitar coincidências com gastos típicos do início do ano, como a compra de material escolar para o começo do ano letivo, entre outras despesas. “Já foi dado esse tempo a mais para os contribuintes, que deverão efetuar o pagamento em cota única ou em parcelas até esta quarta-feira, dia 04”, completou o secretário.

Macêdo ressalta ainda que o contribuinte, que caso não receba o carnê do IPTU pelos Correios, poderá acessar o serviço pelo site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.riobranco.ac.gov.br, por meio do Portal do Cidadão, nos Centros de Atendimento ao Cidadão – CACs ou ainda no setor de IPTU na sede da Prefeitura, na Rua Rui Barbosa, 285 – Centro.

As novidades que foram implantadas em anos passados continuam valendo também este ano, como a opção de pagamento através de cartão de crédito.

Este ano foram lançados mais R$76 milhões de IPTU para mais de 107 mil imóveis. A 2ª parcela do imposto vence no dia 4 de maio; a 3ª em 4 de junho; a 4ª em 4 de julho e a quinta no dia 7 de agosto.

O IPTU custeia vários serviços da Prefeitura, como a limpeza e iluminação pública, o funcionamento de creches, escolas e unidades de saúde, entre outros. Os carnês do IPTU, junto com a Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos, serão entregues diretamente no endereço fornecido pelo contribuinte.