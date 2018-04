Receita Federal já contabiliza mais de 26 mil declarações do IRPF no Acre

O Rio Branco superou neste domingo o Atlético Acreano por 1 a 0 na Arena da Floresta e conquistou o título do segundo turno do Campeonato Acreano 2018. A partida foi válida pelo jogo único da final do segundo turno do Estadual.

O Jogo – As duas equipes iniciaram a partida em busca do gol. O Atlético Acreano chegou com perigo com Rafael Barros e Diego. Já o Rio Branco respondeu com Joel e Diogo Dolem, porém resultado seguiu inalterado até o apito do árbitro.

Na volta do intervalo, o Rio Branco conseguiu abrir o placar. Aos 30 segundos, Adriano Chuva lançou Geovani, que acertou um chute no ângulo, colocando o Estrelão em vantagem. Em melhor momento na partida, o Alvirrubro teve a chance de marcar o segundo com Mateus Oliveira, mas finalizou para fora.

Com o resultado, o Rio Branco conquistou o título do returno e vai decidir o Estadual 2018 contra o Galvez, campeão do primeiro turno, nos dias 4 e 8 de abril.

Fonte: Futebol do Norte