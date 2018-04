Primeira parcela do IPTU 2018 de Rio Branco vence nesta quarta-feira, 04

Integrantes do Movimento Brasil Livre no Acre e de partidos anti-petistas realizam nesta terça-feira, 03, na frente do Palácio Rio Branco, sede simbólica do governo do Estado, no Centro da capital acreana, uma manifestação pedindo a prisão do ex-presidente Lula.

O ato contra o petista ocorre um dia antes do julgamento do habeas corpus preventivo, marcado para quarta-feira, 04, com o qual o ex-presidente petista busca evitar sua prisão após condenação pela segunda instância da Justiça Federal no caso do triplex de Guarujá (SP). Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo TRF 4 julgamento no dia 24 de janeiro passado.

Os manifestantes também colocaram na pauta da manifestação, atos contra a violência no Acre e a ineficiência da Segurança Pública e o protestos contra a Saúde do Estado.

As manifestações estão marcadas para começar às 18h.