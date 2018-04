Mulher é assassinada durante assalto próximo ao Horto Florestal, em Rio Branco

Uma notícia um tanto inusitada: moradores de Tarauacá, no interior do Acre, se uniram para revitalizar, pessoalmente, a estrutura do Estádio Naborzão, naquela cidade, que está há pelo menos sete anos sem grandes atividades esportivas. O espaço estava praticamente abandonado.

Participante do movimento, o desportista Dagoberto Oliveira conta que o trabalho é de união e que alguns limpam, outros consertam, e há ainda um grupo que faz a roçagem do local. Tudo para tentar trazer de volta a essência do único estádio da cidade acreana.

“A população está se mobilizando para revitalizar esse estádio que está há sete anos parado. Hoje, esse espaço está deteriorado, e a gente quer fazer o nosso estádio voltar ao que era antes. Já sugeriram fazer até um cemitério no local, mas a gente não quer isso, ali já foi um espaço de muita alegria, de diversão”, conta.

Além disso, Dagoberto destaca que não dá mais para ficar apenas à espera do poder público que, em tempos de crise, diminui custos principalmente no setor esportivo e cultura. Um forma de manter outros serviços mais essenciais à sociedade.

“Não precisa a gente ficar de braço cruzado esperando acontecer, a gente também pode agir, mobilizar as pessoas, a sociedade, e devolver esse espaço para a população. É a nossa mão de obra que vai fazer valer isso. As pessoas gostaram da iniciativa, até pessoas de fora, que vão colaborar”, pontua.

O grupo está fazendo cota para a continuidade dos trabalhos voluntários. É possível doar depositando recursos financeiros na conta bancária de dois dos membros do movimento. Os detalhes estão na imagem que o grupo circula nas redes sociais.