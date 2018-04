Em evento do PT, André Kamai assume a presidência do PT no Acre e vai coordenar a campanha de Marcus Viana

André Kamai assumiu a presidência estadual do PT durante ato político com a presença de centenas de pessoas e muita batucada e barulho da militância petista na noite desta segunda-feira, 02, no Parque das Acácias, na Estrada da Floresta, em Rio Branco. Ele foi empossado no lugar do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Daniel Zen, que vai disputar a reeleição.

Zen permaneceu no cargo durante um ano. Kamai, além de ter assumido o Partido dos Trabalhadores, vai coordenar a campanha de Marcus Viana ao governo do Acre.

Daniel Zen foi um dos responsáveis por conduzir as prévias no PT de escolha do pré-candidato ao governo da Frente Popular.

Como presidente do PT buscou a integração do partido entre a capital e o interior, promoveu diversas capacitações internas e plenárias. Entre esses encontros está o de táticas eleitorais realizado recentemente em Rio Branco.

“Eu costumo dizer que presidir o PT pra mim é assumir o cargo mais importante que eu possa assumir na vida. Eu assumo o PT com muita felicidade e uma enorme responsabilidade”, disse Kamai.

André Kamai é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre. Foi candidato a vereador em 2004 quando obteve 1,2 mil votos. Ocupou o cargo de coordenador da Juventude do Município na gestão do então prefeito Raimundo Angelim. Foi assessor de Juventude no governo Binho Marques, secretário adjunto de Articulação Política no governo de Sebastião Viana, além de presidente municipal do PT (2010–2012). Na atual gestão petista da prefeitura ocupou a chefia da Casa Civil durante cinco anos e dois meses, cargo que deixou na semana passada para se dedicar ao PT e à campanha de Marcus Viana ao governo do Acre.

André Kamai assume o cargo de presidente do PT até 2019.