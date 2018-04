Dívida da TelexFree com a Receita Federal deverá engolir dinheiro dos “divulgadores”

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Depois de quase bater o recorde de falta de atualização, cá estamos nós. Voltei firme, forte e disposto a mostrar que o espaço mais democrático do Acre não fala apenas de política, mas também de culinária, rasteiras, cangapés, moda, saúde comportamento… Só que, agora, eu lamento, mas vou ter que falar de uma notícia ruim para quem pensava que estivesse fazendo uma poupança forçada depois que seus investimentos na empresa TelexFree foram bloqueados pela Justiça. Um passarinho me contou que a dívida da pirâmide financeira com a Receita Federal gira em torno de R$ 2 bilhões, enquanto o que teria na conta seria apenas R$ 600 milhões. Meus três leitores são capazes de adivinhar quem vai sair perdendo?

E os divulgadores preocupados com a lei que os deputados aprovaram autorizando o governador Sebastião Viana, do PT, a utilizar até 70% dos depósitos judiciais para cobrir — segundo o petista — a previdência, precatórios judiciais e amortização da dívida pública consolidada. O governador dos governadores passou longe da conta milionária da TelexFree, mas a Receita Federal não perdoa. Tenha dívida com o picolezeiro, com homem da tapioca, com dono da banca que vende cigarro a retalho, mas nunca invente de dever ao fisco. A Receita vai buscar o que você tiver para pagar a mordida do leão. Não adianta nem esconder a sandália furada debaixo da cama, eles confiscam a cama e levam até a areia que caiu da sandália.

Rocha e Bittar ficam de bem no café da manhã



Quem foi que disse que dois bicudos não se beijam? Major Rocha e Márcio Bittar estão dispostos a provar que dois bicudos podem se beijar e conviver tranquilamente no mesmo palanque político. Apesar de Rocha ter despejado Bittar do ninho tucano com direito a móveis jogados em área do partido, tudo indica que a sobrevivência política falou mais alto do que a vontade de trocar tapas em praça pública. A despeito de Márcio Bittar procurar a direção nacional do PSDB e ter entregado um dossiê detonando Rocha e depois dizer que não haveria a mínima possibilidade de sair candidato na chapa Riquinho/Rocha, na sexta-feira que vem tudo vai ser resolvido num café da manhã.

A revisão constitucional do Zen



Qual é o objetivo de um pedido de revisão da constituição de um Estado? Será que o objetivo é simplesmente de alterar as normas constitucionais, que, devido o passar do tempo, tenham tornado-se antiquadas? Creio que essa questão tenha que ser acompanhada de perto pelos trabalhadores e pela população. Segundo a Constituição Federal, a revisão constitucional só poderia ser realizada após cinco anos, contados de sua promulgação. Após esse prazo as leis podem ser alteradas apenas através de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), mas o deputado Daniel Zen (PT) aprovou um projeto na Aleac que vai permitir a revisão da Constituição do Acre. Olho vivo trabalhadores, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Cuidado com as pegadinhas que podem surgir.

O balconista de sempre



Ontem recebei uma ligação do amigo André da Droga Vale (PRB), um político que não esqueceu suas origens e divide as obrigações do mandato de deputado estadual com o balcão de sua drogaria no calçadão do camelódromo. Ele está empolgado com o projeto que vai proporcionar a regularização fundiária dos bairros Belo Jardim I, II e Canaã. “Pode parecer um sonho pequeno para quem tem muito, mas os benefícios imensos uma das famílias beneficiadas com a regularização da terra. Será um bem comum para os moradores que receberão títulos definitivos e poderão ter a oportunidade de investir com segurança em suas propriedades”, disse André Vale, o deputado que continua atendendo como balconista na tradicional Droga Vale, no centro de Rio Branco.

A polêmica e o esclarecimento



Quem também ligou para falar de um projeto que vem suscitando um acalorado debate foi o deputado Heitor Júnior (Podemos). Ele esclarece que o PL que tem como objetivo impedir a saída da Castanha do Brasil “in natura” do Acre não é uma matéria para proteger os empresários que trabalham com o beneficiamento da castanha. “Esse projeto vai garantir mais de dois mil novos postos de trabalho. O objetivo é promover a geração de emprego e renda nas oito usinas de beneficiamento existentes no Estado. Não estamos legislando para regular preços, mas para garantir a valorização de um produto nosso que sai do Acre deixando um ganho mínimos aos coletores. Não conheço os empresários da área e não estou trabalhando para beneficiá-los, mas pensando no homem da floresta”.

Dica de moda



Você quer ficar por dentro das últimas tendências da moda? O blog do Ray ajuda você. Se tem dúvidas sobre a roupa que vai vestir para visitar a pinguela do Jorge no centro de Rio Branco, o calçadão da Gameleira, a Praça da Revolução, o Palácio Rio Branco, sem esquecer aquela voltinha no Via Verde Shopping, é só procurar o personal stylist Lyra Xapuri, que além de locutor, ele saca tudo de moda. Aproveite e conheça a plataforma de trabalho e o plano de governo que ele preparou para sua pré-candidatura ao governo do Acre. Não pensem que ele entende apenas de moda, ele também entende do paranauê da política. Afinal, Lyra Xapuri é multimídia. Ele anuncia as promoções do Formigão, é presidente do PRTB, personal stylist e ainda tem a dura missão de fazer Levy Fidelix o candidato a presidente mais votado na história do Acre.