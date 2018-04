Após apresentar buracos outra vez, corredor de ônibus no Centro da capital é interditado

Reflexos de um tremor [de 6,8 na escala Richter]em Carandayti, na Bolívia, foram sentidos em diferentes pontos do país na manhã desta segunda-feira, dia 2. Não há informações sobre feridos, mas a Defesa Civil de pelo menos cinco estados, já fizeram alertas de evacuação aos cidadãos que estavam em casas ou prédios.

No Acre, por exemplo, ainda há informações de que os reflexos do tremor foram sentidos. Em São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros, prédios como o da Petrobras, na Avenida Paulista, e do Ministério Público foram evacuados. Também circulam pelas redes sociais relatos de evacuação em outros prédios residenciais da capital paulista.

Nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, prédios foram esvaziados, e alarmes soaram para que todos deixassem as salas. Foi possível além e sentir a vibração, ver objetos se momento no teto e nas mesas. O abala ocorreu na região de Santa Cruz de La Sierra, no sul da Bolívia.

Como lembrou o site do jornal Estadão, tremores de terra perceptivos não são incomuns no Brasil. A Rede Sismográfica Brasileira detecta as movimentações permanentemente. Em setembro do ano passado, por exemplo, um tremor de magnitude 3,5 na escala Richter ocorreu região metropolitana de Curitiba, por volta da meia-noite, e foi sentido em um raio de 30 km.