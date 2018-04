Mãe e filha morrem em acidente na rodovia AC 475 próximo de Acrelândia

Depois de Jéssica não apertar o botão no tempo determinado, a sister é eliminada da Prova do Líder Fiat Cronos na Bagagem. Kaysar aguarda dentro do Fiat Cronos Vermelho Marsala quando a Voz do BBB confirma a eliminação da personal trainer. Após 29 horas e 45 minutos de prova, às 05h15 da madrugada, o brother sai do automóvel e comemora muito. “Valeu, Brasil! Valeu, BBB!”. Com isso, essa prova de resistência tornou-se a segunda mais longa da história do reality!

Os primeiros a serem eliminados foram Ana Clara, Gleici, Paula e Wagner. Os quatro competiam no mesmo carro e, no começo da tarde, não conseguiram completar uma rodada a tempo.

Então, os quatro brothers restantes se dividiram em duplas. Jéssica e Kaysar ficaram no Fiat Cronos Vermelho Marsala, e Breno e Viegas, no Fiat Cronos Branco Alaska.

À noite, Breno passou a sentir o tempo de prova e comentou que estava com vontade de ir ao banheiro. Sem conseguir aguentar mais, o arquiteto ficou dentro do carro, enquanto o músico saía para realizar as rodadas sozinho. No entanto, às 23h16, Viegas não apertou o botão a tempo, e a prova ficou sob análise. Às 23h30, Tiago Leifert entrou em contato com a casa para anunciar a eliminação de Viegas e Breno da Prova do Líder.

Com isso, com 24 horas de prova, restaram apenas dois brothers na disputa. Kaysar permaneceu no Fiat Cronos Vermelho Marsala, e Jéssica foi para o Fiat Cronos Branco Alaska. Depois de 29 horas e 45 minutos, às 05h15 da madrugada, Jéssica não apertou o botão, sendo eliminada, e Kaysar o último a deixar a prova.

*Com informações do Globo.com