Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio no Jordão

Combatentes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre, localizado em Epitaciolândia, conseguiram evitar que as chamas de um incêndio consumissem um dos galpões do Polo Moveleiro de Brasiléia, localizado na Estrada do Pacífico, na saída para Assis Brasil.

O caso ocorreu na manhã deste sábado, dia 31, e deixou empresários do setor em pânico ao saberem do fogo na fábrica de carrocerias. Um dos funcionários, ao se aproximar do galpão, viu que o fogo estava tomando o local e acionou os bombeiros. A ação dos militares foi rápida.

Segundo o site O Alto Acre, que reportou o caso, o proprietário da empresa, que foi identificado como Marcos, estaria fora da cidade. Também foi encontrado dentro do galpão, um cachorro que aparentava ter recebido uma descarga elétrica, o que se desconfia é que o cachorro possa ter passado ao lado da afiação e ocasionado um curto circuito, e depois o fogo.