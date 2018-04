Homem é assassinado a tiros no bairro Taquari; polícia investiga o caso

Uma equipe do Grupo Tático do 7° Batalhão prendeu no final da manhã deste sábado, 31 de março, Saulo Menezes (19 anos), no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá.

A equipe realizava patrulhamento pelas ruas do bairro, quando efetuou uma abordagem a um cidadão em fundada suspeita. Na consulta criminal foi constatado contra o abordado um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tarauacá.

O abordado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Geral do município, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.