Alvorecer: No domingo da ressurreição, católicos reúnem mais de 4 mil pessoas na Concha Acústica de Rio Branco

As visitas aos detentos do Pavilhão “A”, do complexo Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, foram suspensas após as duas fugas registradas em menos de 72 horas. A informação foi repassada à imprensa pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Diante do problema, homens do Batalhão de Operações Especiais do Acre (Bope) e da Companhia Raio, de motos, estão fazendo buscas ao redor do presídio e observando a movimentação na região do complexo prisional. Os presos usaram “teresas” (especie de panos amarrados com ganchos de ferro) para fugir e ninguém viu isso acontecer.

Existem pavilhões no presídio com mais de 300 detentos dentro. Situação que coloca em xeque toda a sistemática de segurança do complexo. Um dos presídios, o Antonio Amaro, que fica no FOC é de segurança máxima.

Os detentos que fugiram do FOC são: Adriano Vieira de Freitas, Almir Dias Virgínio, Antônio Acácio dos Santos, Antônio Diego Pereira Castelo, Antônio Jakson Silva e Silva, Célio da Silva Cunha, Dalys Diego da Conceição, Getúlio de Souza Pinheiro Junior; Ismaylan de Castro, Mikael Augusto Alves Leal; Thiago Ferreira de Araújo; Francisco dos Santos Braga; Dheyci de Angelo de Lima e Lima e Michael Douglas Vieira Pinheiro.