Por causa de cachorro na pista, Vans do Iapen ficam destruídas em acidente

Três vans adquiridas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN/AC), adaptadas para o transporte de detentos no sistema penitenciário, que estavam a caminho de Rio Branco, ficaram parcialmente destruídas em um acidente ocorrido na tarde da última quinta feira (30, na rodovia Washington Luís, entre Mirassol e Rio Preto, no interior de São Paulo.

Os veículos, que custaram R$ 197 mil cada, foram comprados pela Secretaria de Segurança Pública do Acre e no momento do acidente, estavam a caminho do Acre se envolveram em um engavetamento, depois que um cachorro cruzou a pista .

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o comboio com oito vans seguia na rodovia, no sentido capital-interior, quando foi surpreendido por um cachorro atravessando a pista.

Os motoristas dos primeiros quatro veículos conseguiram reduzir a velocidade, no entanto, os quatro últimos veículos não reduziram e houve o choque.

O diretor do IAPEN, Aberson Carvalho, disse que os veículos fazem parte de um lote de 14 vans, compradas para reforçar a frota do Instituto. Ele informou ainda que os veículo já foram enviados de volta á fábrica para os devidos reparos e que devem ficar prontos num prazo de 20 dias.