Polícia Militar apreende três armas de fogo e um simulacro de fuzil

Um carro modelo Gol, de placa NAF 2790, da cidade de Brasiléia, conduzido por Roseli Caetano de Souza, 44 anos, tombou na BR-317, na Estrada do Pacífico, após realizar uma ultrapassagem no KM 15, na tarde desta sexta-feira (30).

Segundo informações, Roseli estava na companhia de suas filhas, Antônia Vitória Caetano Pimentel, de 18 anos, e uma menor de 14 anos, quando tentou realizar uma ultrapassagem, mas resolveu abortar reduzindo a velocidade e ao tentar voltar para a pista da direita, seu carro teria tocado no outro que ia na mesma direção, fazendo com que o carro perdesse o controle, saindo da estrada. Um declive na lateral da BR fez com que o carro tombasse, ficando com as rodas para cima.

Com ajuda de terceiros, foi possível fazer contato com a cidade, onde pediram apoio de socorristas do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que após realizar os primeiros socorros, conduziu as jovens para o hospital de Brasiléia, onde receberam atendimentos e ficaram em observação. Foi constatado que ambas apenas sofreram lesões leves.

A motorista também não sofreu ferimentos e ficou para prestar informações para uma equipe da Polícia Militar que esteve no local.

*Com informações do 3 de Julho.