Vias no Centro são interditadas para eventos da Sexta-feira Santa

Carros com suspensão modificada (rebaixados) podem circular livremente nas vias, porém devem ser regularizados junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Essa medida existe para garantir a segurança de quem circula nas vias.

O processo de regularização é bem simples. Para isso, o veículo deve estar de acordo com as especificações da Resolução Nº 479/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com as normas, o sistema de suspensão poderá ser fixo ou regulável, o limite do chão deve ser de 10 centímetros, para ser medido é preciso pegar a parte mais baixa do carro, o conjunto de rodas e pneus não pode tocar em parte alguma do veículo.

O primeiro passo para quem quer regularizar o veículo é recolher notas fiscais das peças e do serviço de modificação, solicitar ao Detran Acre autorização para Certificado de Segurança Veicular (CSV), com a autorização a empresa credenciada junto ao Departamento Nacional do Trânsito (Denatran) fará a avaliação.

Se o veiculo for aprovado, o proprietário do veículo deve se dirigir a vistoria do Detran para iniciar o processo de alteração de características, em três dias úteis o Certificado de Registro de Veículo (CRV) com a modificação da suspensão estará pronto.

É importante ficar atento aos documentos necessários para realizar os serviços, leve consigo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e as notas fiscais das peças e do serviço, em nome do proprietário do veículo.

“Para alteração no sistema de suspensão, deve-se usar somente peças novas, não é permitida a utilização de peças usadas”, explica o coordenador de veículo e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), Eldivon Montefusco.