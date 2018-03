Governo do Acre divulga calendário de diversos cursos para o mês de abril

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça e quarta-feira, 27 e 28, os editais de leilão de Acrelândia e Plácido de Castro.

A inscrição prévia é etapa obrigatória para participação no certame. É importante ressaltar que mesmo o interessado realizando a inscrição pela internet, é obrigatório efetivá-la no local de visitação.

O leilão de Acrelândia, com 44 veículos disponíveis, será realizado em dez de abril, às 9 horas, no auditório da CEDUP, localizado na Rua Adenilson Rogério de Oliveira, nº 951, Centro, CEP 69945-000. Os interessados em participar do leilão precisam se inscrever pela internet, por meio do site da Leiloeira Oficial, entre os dias de 26 de março e 9 de abril ou ainda presencialmente no local e horário da visitação.

Os veículos estarão expostos para visitação do dia 2 ao dia de abril no horário de 8 às 12 e das 14 às 16 horas, no pátio de veículos removidos da 11ª Ciretran (Acrelândia), situado na Rua José de Deus, nº 123, Centro, CEP 69945-000.

O leilão de Plácido de Castro apresenta 18 veículos disponíveis a arremate e será realizado no dia 12 de abril, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Plácido de Castro, Rua Epitácio Pessoa, nº 426, Centro, CEP 69928- 000.

Os interessados podem fazer a inscrição no local de visitação ou via internet no site da Leiloeira Oficial, no período de 28 de março a 11 de abril. Os veículos estarão expostos para visitação entre os dias 03 e 06 e do dia 09 ao dia 10 de abril, de 08h às 12 horas e das 14h às 16 horas, no pátio de veículos removidos da 8ª Ciretran (Plácido de Castro), situado na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, 1.142, Centro, CEP 69928-000.

O valor arrecadado em cada lote, individualmente, será utilizado para a quitação dos débitos do veículo gerados até a data do leilão, depositando-se o restante, se houver em conta junto ao Banco do Brasil S.A, em nome do proprietário anterior, na forma da lei. Os débitos serão quitados, proporcionalmente conforme dispõe a Lei Federal nº 13.160/2015.

Os editais completos estão disponíveis no site do Detran.