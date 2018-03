Em novo áudio, Jakson Ramos tripudia de denúncia e diz que ganhou mais 500 votos com divulgação do caso

O pedido de providência encaminhado pela promotoria eleitoral do Ministério Público do Acre (MPAC) para o Ministério Público Federal (MPF) investigar possível crime eleitoral cometido em suposta troca de cirurgias, consultas e exames por votos parece que não assustou o vereador e médico do Estado, Jakson Ramos. Em novo áudio, desta vez vazado de um grupo de vereadores da capital, Ramos tripudia da denúncia e se gaba que ganhou mais 500 votos com a divulgação do caso que poderá resultar em abertura de processo de cassação de seu mandato e caso a denúncia de improbidade administrativa seja confirmada, a Justiça Eleitoral poderá negar o registro de uma nova candidatura ao médico.

De forma sarcástica, Jakson Ramos grava um áudio direcionado ao vereador N. Lima (Democratas) para falar das matérias que revelaram um primeiro áudio, quando ele mandou um recado ao grupo político do deputado estadual Jonas Lima e Sibá Machado, a quem ele acusa de adotar “postura escrota” na cooptação de seus apoiadores políticos. No mesmo áudio, Ramos revela que pode estar usado a profissão para angariar votos. “Pacientes que eu opero, que eu consulto, que eu faço exames, que não são poucos não. Tem liderança minha com ele em Capixaba, Plácido de Castro e todo trabalho que estou fazendo que não é pouco para essas lideranças, eu tenho reafirmado que essas pessoas devem estar votando no Sibá”, disse o vereador no primeiro áudio vazado.

No diálogo com N. Lima, o vereador petista dispara: “Eita que é um monte de gente me ligando ai, N. Lima. Tô ficando famoso, heim? Tá até aumentando a demanda de pacientes no consultório. O pessoal pagando consulta para conhecer o doutor escroto, você acredita? Tá uma beleza, né? E com essa exposição toda aí, eu estou ganhando pelo menos uns 500 votos a mais. Então.. (risos) nota 10. Ainda bem que os 3.225 pacientes que eu atendi em 2017 me conhecem, né? Esse ano já tá beirando mil, mais uma semana 10 dias, eu chego em mil, só esse ano, uma beleza, né isso? (risos). Nota 10 – deixa o pessoal estrebuchar, enquanto isso a gente vai trabalhando e ganhando voto, e eles ainda ajudando a gente fazendo exposição de mídia. É uma beleza”, diz Jakson Ramos.

Segundo a promotora eleitoral perante a 1ª Zona, Alessandra Marques, que expediu ofício ao procurador regional eleitoral, Fernando José Piazenski, noticiando os fatos divulgados e pedindo providencias ao MPF, “é evidente que o áudio traz a confissão do vereador Jakson Ramos de que está desafiando a legislação eleitoral, isso sem se mencionar que a prática descrita ali configura improbidade administrativa, porquanto o médico estaria usando cargo público de médico para fins ilícitos, ao arrepio da legislação em vigor”, diz um fragmento do ofício da promotora. O áudio do vereador Jakson Ramos vazou após ele enviar um recado ao grupo do deputado federal Sibá Machado, destacando que poderia usar a tribuna da Câmara de vereadores da capital para denunciar cooptação de seus apoiadores.