Nos pênaltis, Rio Branco supera o Humaitá e decide 2ª turno com Atlético

Com sofrimento e emoção, o Rio Branco precisou das penalidades para passar pelo Humaitá e garantir vaga na final do segundo turno do Campeonato Acreano 2018. Estrelão e Tourão de Porto Acre empataram por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (28), na Arena da Floresta, na capital acreana, e o Alvirrubro levou a melhor nas penalidades, por 6 a 5. Gilberto, atacante do Humaitá, desperdiçou a sexta cobrança pelo time do interior, que classificou o Rio Branco para a decisão.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Rio Branco-AC está na decisão do segundo turno do estadual e vai encarar o Atlético-AC. A partida é domingo (1), às 17h (do Acre), na Arena da Floresta. O Humaitá encerra a participação no futebol profissional em 2018.

PRIMEIRO TEMPO

Bem postado em campo, o Humaitá segurou o Rio Branco e conseguiu criar as melhores chances na primeira etapa. No entanto, não conseguiu aproveitar as oportunidades. O Estrelão, com muitas dificuldades de furar o bloqueio defensivo do Tourão de Porto Acre, teve a melhor chance nos pés de Evair, mas o meia mandou a bola por cima do gol de Victor. E as duas equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

SEGUNDO TEMPO

A partida seguiu no mesmo ritmo na etapa final. O Rio Branco com dificuldades na criação e para superar a postura defensiva do Humaitá e o time do interior criando, mas sem eficiência, mas finalização. Aos 21 minutos, Gilberto desperdiçou grande oportunidade para o Humaitá. Com o gol vazio, o atacante finalizou por cima da trave. O Estrelão bem que tentou, mas nas chances que teve acabou parando na boa atuação do goleiro Victor. E a partida terminou como começou, sem gols.

DECISÃO POR PÊNALTIS

Nas penalidades, os dois times converteram as cinco primeiras cobranças da série. O Rio Branco também aproveitou a sexta penalidade. Na sexta batida do Humaitá, Gilberto mandou pra fora do gol e o Estrelão comemorou a classificação.

Atlético x Galvez

Sem fazer gol desde a semifinal do primeiro turno do Campeonato Acreano, o atacante Rafael Barros encerrou o jejum de quatro partidas nesta quarta-feira (28), ao marcar o segundo gol do Atlético-AC na vitória de virada sobre o Galvez por 2 a 1, na semifinal do segundo turno do estadual, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Com a vitória sobre o Imperador, o Atlético-AC vai enfrentar o Rio Branco-AC na decisão do segundo turno. A partida está marcada para domingo (1), às 17h (do Acre), no estádio Florestão, na capital acreana. O campeão garante vaga na final do estadual contra o Galvez.

Fonte: Globo Esporte