Imposto de Renda 2018: veja como recuperar recibo da declaração do seu IRPF

O ar mais seco, de origem polar, que chegou nestes últimos dias, impede a formação de nuvens carregadas no Acre, no oeste de Rondônia e no extremo sul do Amazonas. Assim, as chuvas cessaram, mas por pouco tempo.

A partir desta quinta-feira – 29/3/2018 -, e, principalmente, no fim da semana, as chuvas voltam a ocorrer com forte intensidade no Acre e proximidades, devido à penetração de muita umidade do oceano Atlântico.

Nesta quarta-feira – 28/3/2018 -, pode chover em alguns pontos, mas de forma rápida.

Já, na maior parte de Rondônia e do Amazonas, as chuvas não deram trégua, e continuam a ocorrer diariamente, embora de forma pontual, mas que, em algumas áreas, podem ser fortes e volumosas

O calor abafado volta a predominar em toda a região já a partir desta quarta-feira.

TARDE FRIA NO ACRE

Após ter chovido intensamente no Acre, no domingo e na segunda-feira, dias 25 e 26 de março de 2018, a temperatura caiu sensivelmente no estado e, também, no sul e no oeste de Rondônia e no sul e sudoeste do Amazonas.

No Acre, a frente fria chegou nas primeiras horas da noite de domingo, mas o ar frio polar avançou com mais força na segunda-feira, com temperatura máxima de apenas 22,0ºC.

Assim, a capital acreana ficou situada entre as duas capitais brasileiras com a tarde mais fria.

Nesta terça-feira – 27/3/2018 -, conforme os registros do Instituto Nacional de Meteorologia e da Redemet da Aeronáutica, o dia começou com temperatura de 19,0ºC, em Rio Branco, e 18,6ºC, em Brasileia e Epitaciolândia, sendo as menores temperaturas do ano até o momento.

Em Rondônia, o menor registro foi 19,0ºC, ocorrido em Vilhena, e, no Amazonas, 18,8ºC, na cidade de Eirunepé.