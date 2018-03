Enfim, descobriram a orelha da freira

Afinal, quebrou-se o mutismo na prefeitura de Rio Branco em torno das mudanças no primeiro escalão, com a posse da vice-prefeita Socorro Nery (PSB), em definitivo no cargo, no dia 7 próximo. Parece que acabou o voto de silêncio. Ontem, Socorro Nery (foto) fez uma reunião com a equipe, junto com o prefeito Marcus Alexandre, para acalmar sobre os boatos de profundas mudanças (boatos por culpa da transição, acontecer igual orelha de freira, escondida). As mudanças acontecerão na Secretaria de Administração, Cerimonial, Gabinete Civil e Secretaria de Articulação com os Municípios. Serão mais em cargos que seus ocupantes sairão para ser candidatos ou se engajar na equipe de campanha do Marcus ao governo. Não mudará a Finanças e nem a EMURB, como foi especulado. A fonte da coluna garantiu que há uma afinação de diapasão entre Nery e Marcus. Traduzindo tudo o que já se disse e o que está escrito: tudo ficará como antes no quartel de Abrantes. A famosa troca de seis por meia dúzia.

POSSE SIMPLES

A posse da futura prefeita Socorro Nery, dia 7 próximo, deverá ser simples e contará apenas como destaque com a presença de uma representante nacional das mulheres do PSB.

VARA DO BATISTA

A turma do PSB que contava com cargos de confiança na PMRB vai cheirar a vara do Batista.

PODE ESQUECER

Quem esperava que a futura prefeita Socorro Neri (PSB) daria o seu perfil à gestão esqueça.

BRIGA COM DATA MARCADA

Podem esperar por uma briga feia, não só pelos votos de Xapuri, mas com troca de denúncias, entre os grupos dos deputados Antonio Pedro (DEM) e Manoel Moraes (PSB). É como colocar dois galos de briga na mesma rinha, o pau vai cantar entre ambos sem regras fixas.

COLUNA ABERTA

A coluna vai ficar aberta para as denúncias de ambos, sem proteger ninguém. A coluna é livre. Não tem tutor e nem amarras. Se não quiserem aparecer em pautas negativas não criem.

CONFUSÃO NA TERRA DE CHICO MENDES

Vem confusão braba. Um político teria montado na administração passada da prefeitura de Xapuri seis empresas para ganhar licitações da caixa de fósforo ao papel higiênico, faturamento de milhões. Fala-se em muitas supostas ilegalidades. tudo foi levantado e será levado agora ao MP. O caldeirão vai ferver na terra de Chico Mendes. O que se propala é grosso.

JAIRO FOGUETEIRO

O “Ted Fogueteiro” – que pipoca foguetes no Reveillon da Base – encontrou um concorrente. O deputado Jairo Carvalho (PSD) promete um foguetório para comemorar a saída do secretário de Segurança, Emylson Farias. “Merece ser festejado o seu adeus”, diz.

TODO MUNDO FICOU MUDO

Final de governo, eu costumo dizer, o garçom serve o café frio e com cara fechada. Quando estava operando no auge, todo mundo do governo falava para elogiar a NATEX, como exemplo de empreendimento. Sumiram todos e ninguém explica os 4 meses de salários atrasados.

Ficando fanhoso

O deputado Antonio Pedro (DEM) está ficando fanhoso de tanto denunciar este caso.

FORA DO PALANQUE

Aliados do candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), estão lhe aconselhando a não deixar o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, subir no seu palanque durante a campanha. Os números de sua aceitação na pesquisa recém fechada são decepcionantes.

CLIMA DE CONFRONTO

Em atos políticos em que apareça o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o ex-prefeito Vagner Sales, tem evitado comparecer. É saber se o candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), tem pulso para barrar Ilderlei no palanque e não agregar a sua impopularidade.

AULA DE DESENVOLVIMENTO

O deputado Jonas Lima (PT) voltou extasiado com o que viu em Rondônia em termos de agricultura familiar. Numa comparação, Rondônia está há mil anos na frente do Acre. Jonas atribuiu a incipiência agrícola do Acre às políticas públicas erradas projetadas para o setor.

NÃO TEM COMPARAÇÃO

É porque o deputado Jonas Lima (PT) foi apenas em um dos novos municípios rondonienses, se tivesse ido nos pólos de desenvolvimento agrícola, de laticínios, pecuária, criação de peixes e produção de culturas perenes teria voltado nas nuvens. O Acre é pedinte perto de Rondônia.

COMO ELE DISSE

No Acre, na agricultura, fazem uma coisinha aqui e outra ali para eleger alguém.

AINDA BEM QUE VEIO DE UM PETISTA

O reconhecimento que o governo falhou com a sua política para o campo ainda bem que veio de um deputado da base do governo, que acompanha seu projeto, não veio da oposição.

PESSIMISMO DE LADO

A entrada do Coronel Kinpara no Comando da PM deu sim uma boa baixada nos índices da criminalidade, principalmente, na Capital, após suas ações. E parece que agora há mais uma afinação entre a PM e a Polícia Civil, que atuavam divorciadas contra o crime. Já se nota.

PROBLEMA É A BALBÚRDIA

O grande problema da oposição não é o candidato ao governo, mas a balbúrdia que se formou em torno dele, com todo mundo falando e ninguém se entendendo. Está Igual a Casa de Noca. É o protótipo da burocracia, o que vale para hoje não vale mais para amanhã. E segue assim.

TRAPALHADAS Á PARTE

Se o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), fez uma série de trapalhadas nesta pré-campanha, como um elefante transitando numa loja de porcelanas, isso é problema dele e do seu partido. Ninguém pode tirar o direito do MDB de manter a sua candidatura, isso é pacífico.

TAMPOUCO OBRIGAR

E tampouco se pode obrigar a todos os partidos de oposição trabalharem para o Bittar.

FIM DOS PENDURICALHOS

O deputado Daniel Zen (PT) trabalha juridicamente para que os penduricalhos agregados aos salários dos policiais militares e civis sejam incorporados aos seus salários, para evitar que um ou outro benefício venha a sofrer contestação. Seria um ganho imenso se conseguir o feito.

MÉRITO DO DIÁLOGO

Falando no deputado Daniel Zen (PT) este deverá entregar a presidência do PT para o antigo militante André Kamai, que está deixando a chefia do Gabinete do prefeito Marcus Alexandre. Zen teve o mérito de presidir os debates da escolha do candidato ao governo sem ranhuras.

NÃO TEM FAVORITO

A última pesquisa interna do MDB mostrou que somados os colégios eleitorais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul há um equilíbrio grande entre os candidatos ao governo, Marcus Alexandre (PT) e Gladson Cameli (PP). Ninguém entra na campanha como favorito, como alguns pensam.

FEIJÃO COM ARROZ

Não é preciso nem manusear pesquisas para se saber que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) deve vir do Juruá como a mais votada e de forma expressiva. Se não está sendo uma parlamentar de mandato espetacular, pelo menos não é medíocre, faz seu feijão com arroz com as emendas.

CLONE DO BOLSONARO

O candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo, programou a sua filiação no PSL com a vinda de Jair Bolsonaro (PSL) ao Acre. Ulisses é uma espécie de clone regional do Bolsonaro.

BOM PRESIDENTE

Deu para se ver na visita que fez ontem à Assembléia Legislativa que o ex-deputado José Bestene (PP) é querido pelos funcionários. Fruto da sua gestão participativa quando presidiu aquela Casa. Bestene é candidato a deputado estadual.

CONVITE PARA A GUILHOTINA

Quem tem um amigo político como o presidente do PSDB, Correiinha, não precisa de inimigo. O convite de ontem ao deputado Eber Machado para ser candidato a deputado federal pelo PSDB equivale a convidar alguém a pôr a cabeça na guilhotina. A chapa de Federal da oposição é muito forte. A não ser que acontecesse uma zebra, por certo o Eber teria a cabeça rolada.

GEMIL NO PDT

O secretário de Saúde, Gemil Junior, deverá disputar uma vaga de deputado estadual pelo PDT. A tendência da chapa pedetista é a de eleger dois parlamentares nesta eleição.

DISCURSO DO XAPURI

O mote da campanha do candidato ao governo, Lira Xapury, será que, ele é o novo, o diferente, seus adversários são tudo banana do mesmo cacho e farinha do mesmo saco. Lira costuma fazer frases de efeitos para ironizar os concorrentes:- eu enxergo e vôo como águia e eles como papagaios. Dá-lhe, Xapuri! A democracia é boa porque oportuniza a todos.