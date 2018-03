​​O Serviço Social do Comercio – Sesc no Acre apresenta no projeto Encena no Arena o espetáculo de teatro “Kanarô”, com o grupo Vivarte nos dias 01, 08 e 15 às 19h e 06 e 13 de abril, às 16h, no Teatro de Arena do Sesc Centro.

O Projeto

​​O projeto “Encena na Arena” envolverá linguagens artísticas como teatro, música e literatura, como forma de difundir essas linguagens com forma de sensibilizar a comunidade nos seus segmentos culturais​.​ A proposta será levar todos os sábados apresentações teatrais e contações de histórias no teatro de Arena do Sesc, além de outras atividades envolvendo diversas linguagens artísticas, amenizando a carência e a inacessibilidade da população aos bens culturais.

O Espetáculo

A peça retrata a busca de Dani para entender o seu lugar no mundo da floresta, que é o seu lugar no universo interior. É o trajeto pessoal Que vai da menina á mulher – até nascer Mirini, quando ela pode entender o mito Yawanawa Kanarô, rito de passagem para a compreensão desejada.

Kanarô é muito mais que um produto do teatro acreano, é uma expressão do diálogo de culturas que nos foi possível propor de modo a respeitar as histórias e conhecimentos do povo Yawanawa dentro do universo cênico, no que resultou nesta possibilidade estética de leitura da vida na Amazônia acreana.

O Grupo

Grupo Vivarte foi fundado em 1998, em uma escola pública de Rio Branco. Depois de Maria Rita, diretora da trupe, outros foram se achegando até a formação que se apresenta com mais frequência. As peças geralmente falam do imaginário acreano, coisas do cotidiano popular ao som de instrumentos como triângulo, violão, pandeiro e tambor.

Eles têm vários espetáculos no currículo: Brincando com Cordel, Manuela e Cabe Na Mala. Já ganharam um prêmio da Funarte e já percorreram vários Estados brasileiros levando a cultura amazônica a várias partes do País.