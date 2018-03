Cota do IPVA para as placas de veículos com final 1 e 2 deve ser pago até hoje

Termina nesta quinta-feira, dia 29, o prazo final para pagamento do licenciamento anual para veículos com as placas final 1 e 2, e também é o prazo para pagamento da segunda cota do IPVA para as placas final 3 e 4. Assim como é o último dia para pagar em cota única as placas com final 5.

Os veículos que não forem licenciados dentro do prazo estabelecido ficam em situação irregular. Mesmo vencidos, os boletos podem ser emitidos, sendo acrescidos juros proporcionais ao período de atraso. O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias.

“Para facilitar a quitação dessas taxas, o Detran oportuniza aos proprietários o pagamento parcelado em três vezes, de acordo com as datas publicadas no calendário. E quem pagar o valor integral em cota única obtém 10% de desconto”, explica a diretora de Operações do Detran, Shirley Torres.

O calendário de licenciamento de veículos 2018 seguirá as datas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), publicadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 28 de dezembro.