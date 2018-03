30 concursos públicos encerram inscrições para 3 mil vagas até a Páscoa

Até o fim desta semana, pelo menos 30 concursos e processos seletivos vão encerrar o período de inscrição para 3.265 vagas pelo Brasil. Se você tem interesse em alguma vaga pública, fique atento. As oportunidades são para órgãos dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Roraima, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Os destaques ficam por conta das disputas na Prefeitura Municipal de São José dos Campos-SP, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), Marinha do Brasil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense), Prefeitura Municipal de Caxias-MA e na Prefeitura Municipal de Pirapemas-MA. Os salários chegam a R$ 17.512,29 na Prefeitura de Mirassol D’Oeste-MT. Veja:

São José dos Campos-SP

Com exigência de escolaridade média, carteira de habilitação válida e definitiva, idade entre 18 e 30 anos e estatura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens, são 50 vagas na função de Guarda Municipal. O salário inicial da função é de R$ 1.591,86 mais gratificação de 65% pelo Regime Especial de Trabalho de Guarda (R$ 1.034,70), 35% de adicional de risco de vida (R$ 557,15), vale-refeição e vale-transporte, por jornada semanal de trabalho de 44 horas.

As inscrições acontecem até 29 de março, pelo site da Vunesp – www.vunesp.com.br/PMSJ1702 – com taxa de R$ 68,50. Os candidatos passarão pode prova objetiva, prevista para 6 de maio com questões de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos; além de aferição de altura, prova de aptidão física e avaliação psicológica. Saiba mais.

UFPR

Candidatos de níveis médio, técnico e superior podem se inscrever para a disputa de 35 vagas. Os cargos de Assistente em Administração, Desenhista de Artes Gráficas, Técnico de Laboratório (Biologia, Física), Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Antropólogo, Arquiteto, Arquivista, Auditor, Contador, Diretor de Artes Cênicas, Diretor de Fotografia, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Médico do Trabalho, Químico, Médico Perito e Médico Clínico têm salários de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais benefícios como auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar, incentivo à qualificação e outros, de acordo com a legislação em vigor.

As inscrições vão até 29 de março, no site do Núcleo de Concursos da UFPR – portal.nc.ufpr.br/PortalNC – com taxas entre R$ 61,00 e R$ 104,00. Após remarcação, a prova objetiva do certame acontece em 6 de maio nas cidades de Curitiba, Palotina e Pontal do Paraná. Haverá ainda aplicação de prova prática para Diretor de Artes Cênicas, Diretor de Fotografia, Químico e Técnico de Laboratório/Biologia; e prova de títulos para Enfermeiro, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico/Clínica Médica, Médico do Trabalho e Médico/Perícia Médica – veja o edital.

Marinha

A oferta é de 1.300 vagas para o curso de formação de Soldados Fuzileiros Navais nas Turmas I e II de 2019. A exigência é de escolaridade média, idade entre 18 e 31 anos, estatura entre 1,54m e 2m. As lotações estão previstas para as unidades no Rio de Janeiro, unidades de Brasília-DF, Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande-RS, 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém-PA, Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário-MS, 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus-AM, Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal-RN, Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA e Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar-SP. Os candidatos classificados serão matriculados na condição de Recruta Fuzileiro Naval, durante o curso o recruta receberá R$ 956,00 por mês como ajuda de custo para suas despesas pessoais. Após a aprovação no curso, o candidato será nomeado Soldado Fuzileiro Naval, quando passará a perceber a remuneração inicial da ordem de R$ 1.856,00, de acordo com o estipulado pela tabela de salários dos militares.

As inscrições encerram em 30 de março, no site www.marinha.mil.br/cgcfn, com taxa de R$ 30,00. A avaliação dos candidatos será realizada em prova de exame de escolaridade, prevista para 29 de abril com questões de Língua Portuguesa e Matemática; mais inspeção de saúde; exame psicológico; declaração de veracidade documental; declaração de bons antecedentes; e teste de suficiência física. Veja mais.

IF Fluminense

Dois editais abrem 49 vagas em funções técnico-administrativas e de docência. Os cargos de Assistente de Aluno, Auxiliar em Administração, Revisor de Textos Braille, Técnico em Secretariado, Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais, Administrador, Arquivista, Enfermeiro, Médico Psiquiatra, Nutricionista e Técnico em Assuntos Educacionais exigem todos os níveis de formação e têm salários entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Para professores, há vagas nas áreas de Administração, Agroecologia, Artes/Música, Artes/Teatro, Biologia, Edificações, Educação, Educação Física, Eletrotécnica, Engenharia, Engenharia da Computação, Ensino/Tecnologia Física, Gestão e Negócios, Espanhol, Matemática, Mecânica, Química e Topografia, com salários entre R$ 4.864,98 e R$ 9.585,67.

As inscrições acontecem até 30 de março, no site concursos.iff.edu.br, com taxas de R$ 100,00, R$ 120,00 e R$ 150,00. Para docentes, as provas objetivas acontecem em 20 de maio, com questões de Língua Portuguesa, Conhecimentos Educacionais e Conhecimentos Específicos. Já para técnicos administrativos a prova objetiva está prevista para o dia 20/05, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Informática; haverá ainda aplicação de prova prática para Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – veja o edital.

Caxias-MA

Com salários entre R$ 954,00 e R$ 5.000,00, são 1.179 vagas em funções de todos os níveis de escolaridade. Serão selecionados candidatos nos cargos de Agente Comunitário de Saúde, Vigilante, Auxiliar de Cozinha, Manipulador de Alimentos, Agente de Manutenção, Técnico em Enfermagem, Músico (várias áreas), Professor, Técnico Administrativo, Técnico Ambiental e Agrícola, Técnico de Informática, Técnico de Agropecuária, Técnico de Edificação, Técnico de Laboratório, Técnico de Raio X, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico Radialista, Arquivista, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, Intérprete de Libras, Revisor de texto Braile, Transcritor de Braile, Supervisor de Almoxarifado, Telefonista, Digitador, Motorista, Assistente de Nutrição, Assistente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de Biblioteca, Agente de Inclusão Escolar, Monitor de Transporte Escolar, Segurança Escolar, Secretário Escolar, Auxiliar Administrativo, Cirurgião Dentista, Médicos (várias áreas), Biomédico, Nutricionista, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Topógrafo, Geólogo, Arquiteto, Procurador, Administrador, Contador, Fiscal Tributário, Marketing, Analista de Sistemas, Projetista, Bibliotecário, Biólogo, Geógrafo, Gestor Ambiental, Químico, Comunicação Social, Jornalista, Assistente Social, Analista Jurídico, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Filosofia, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Ensino Religioso, Professor de Atendimento Educacional, Professor da Educação Básica Técnicas Agrícolas, Professor Pedagogo do Ensino Infantil, Professor Pedagogo 1º ao 5º ano, Coordenador Pedagógico, Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Supervisor Pedagógico, Topógrafo e Assistente de Licitação.

Pelo Instituto Machado de Assis, as inscrições vão até o dia 30 de março, no site www.institutomachadodeassis.com.br. As taxas variam entre R$ 49,00 e R$ 95,00. As provas objetivas, previstas para 20 de maio, terão questões de Língua Portuguesa, Matemática Básica, Conhecimentos Gerais de Caxias e Conhecimentos Específicos da Área. Haverá ainda aplicação de teste de aptidão física para Guarda Municipal; prova prática para Músicos, Intérprete e Instrutor de Libras, Revisor de Texto Braille e Transcritor de Texto Braille; e provas discursiva e de títulos para Procurador. Saiba mais.

Pirapemas-MA

A oferta é de 111 vagas com salários entre R$ 954,00 e R$ 5.140,00. Candidatos de todos os níveis de formação podem tentar o ingresso como Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Vigilante, Agente Administrativo, Digitador, Guarda Municipal, Orientador Social, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, Advogado/Procurador, Bioquímico, Contador, Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro ESF, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico ESF, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Educação Física, Professor de Matemática, Professor de Educação Infantil, Professor de Língua Portuguesa e Professor do 1º ao 5º ano.

Com taxas entre R$ 50,00 e R$ 70,00, as inscrições vão até 1° de abril no site da Funvapi: www.funvapi.com.br. As provas acontecem em 6 de maio com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos em Informática, Fundamentos da Educação e Conhecimentos Específicos. Saiba mais.

Outros

Encerram ainda seus prazos os certames da Prefeitura Municipal de Concórdia-SC, da Prefeitura Municipal de Estância Velha-RS, da Prefeitura Municipal de Lages-SC, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal de Roraima (UFRR), da Câmara Municipal de Alto Paraná-PR, da Universidade Federal de Santa Maria-RS (UFSM), da Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa-MG, da Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT, da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste-MT, da Prefeitura Municipal de São João Evangelista-MG, do Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista-SP (Ciop), da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista-SP, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos-SP (Consagra), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), da Universidade Federal de Sergipe (UFS), da Prefeitura Municipal de Paulicéia-SP e da Câmara Municipal de Guzolândia-SP.;

Veja a lista completa.

Fonte: Ache Concursos.