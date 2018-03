Exoneração de Sibá Machado da Secretaria de Indústria é publicada no Diário

O deputado federal licenciado Sibá Machado (PT), foi exonerado pelo governador Sebastião Viana, na última segunda-feira, dia 26, como antecipou o ac24horas em reportagem exclusiva. Com isso, o ex-deputado estadual Moisés Diniz (PCdoB) deve deixar o cargo para o retorno do titular.

Havia um acordo para que o PCdoB garantisse vaga na Câmara Federal, ganhando espaço no cenário da Frente Popular, e Moisés Diniz, que era primeiro suplente da chapa, acabou assumindo o posto de deputado federal. Agora, Sibá Machado retornará ao mandato na Câmara dos Deputados.

De olho nos prazos eleitorais que alertam para o desligamento de cargos públicos no Poder Executivo, com antecedência de seis meses antes do dia da eleição, o petista que foi líder do partido na casa e se afasta do cargo que ocupava no Acre para concorrer à reeleição. Sibá Machado foi eleito em 2014 com 18.395 votos.

De acordo com Sibá, seu afastamento do cargo de Secretário de Estado será na ultima sexta-feira deste mês e sua volta ao mandato de deputado será na semana seguinte ao seu desligamento do governo de Sebastião Viana. Com o feriado, Sebastião se antecipou em assinar o decreto.