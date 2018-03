Dias Toffoli concede prisão domiciliar ao deputado Paulo Maluf

Presidenciável, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) gravou um vídeo sugerindo que quer ver o ator Alexandre Frota na sua equipe, se for eleito. “Se você quer me ver presidente um dia, eu quero ver você ministro da Cultura”, diz Bolsonaro na gravação, publicada no Twitter de Frota.

O ex-ator pornô está em Curitiba com Bolsonaro, que faz um ato na capital do Paraná nesta quarta-feira (28). O principal adversário do deputado como pré-candidato, o ex-presidente Lula (PT), também está na cidade, encerrando a sua caravana pela região Sul.

Frota tem usado a internet para se colocar politicamente no campo da direita.

No ano passado, o ator provocou polêmica ao criticar a Justiça e dizer que foi “julgado com a bunda”.

Frota havia processado a ex-ministra Eleonora Menicucci, que comandou a Secretaria de Política para as Mulheres no governo Dilma Rousseff. Em 2016, Menicucci criticou o ministro da Educação, Mendonça Filho, por receber o ator para uma reunião. A ex-ministra disse que o ator “não só já assumiu ter estuprado mas também faz apologia do estupro”, fazendo referência sobre as declarações dele a um programa de TV em que relatava relações não consentidas com uma mãe de santo.

No julgamento na primeira instância, a juíza condenou Eleonora a pagar R$ 10 mil a Frota. No entanto, no julgamento do recurso em novembro do ano passado, ficou decidido que a ex-ministra apenas exerceu seu direito de crítica.