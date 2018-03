Deputada Jéssica Sales é condecorada com medalha da Ordem do Mérito Médico pela presidência da República

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi homenageada pelo presidente Michel Temer (MDB) em uma cerimônia para marcar a despedida de Ricardo Barros no ministério da Saúde, com a insígnias da Ordem do Mérito Médico, que é destinada aqueles médicos que optam pela vida política, mas continuam exercendo a profissão para ajudar ainda mais o país como profissionais que apesar de se formarem na medicina, se desdobram em jornadas duplas para continuar levando serviços de qualidade no sistema de saúde pública.

A comenda é destinada a médicos, pesquisadores e instituições de diferentes áreas com relevante contribuição prestada para a área de saúde pública brasileira. A insígnia é um condecoração inédita quando se fala em parlamentares com formação em medicina que exercem mandato parlamentar pelo Acre. A deputada Jéssica Sales se tornou a primeira deputada do Acre agraciada com a comenda. Ela tem dedicado parte do mandato à saúde pública, se colocando atendendo a grande demanda de pacientes procedentes do Acre.

“O caminho na política não é diferente da medicina. Tem que ter entrega, amor e sobretudo compromisso. É dessa forma que sigo trabalhando pelo nosso povo do Acre, com carinho dedicação e sempre dedicando parte do meu tempo para exercer essa profissão que abracei e dediquei grande parte de minha vida. Minha realização como deputada federal tem como inspiração, todos os ensinamentos que a medicina me proporcionou nos meus anos de acadêmica e a relação com os pacientes na residência médica”, disse Jéssica Sales, que dedicou a comenda recebida à família e aos colegas médicos .

Jéssica Sales destaca que está “extremamente feliz em estar representando o país e principalmente o meu estado do Acre. Divido este premio com minha família e com todos os médicos acreanos, principalmente da minha região de onde eu tenho muito orgulho, que é o Vale do Juruá, minha terra querida Cruzeiro do Sul, representando todo Estado do Acre, porque sei, como médica, não é fácil. As vezes temos que fazer mágica para proporcionar uma saúde de qualidade, uma saúde que aquele cidadão ou cidadã merece ter”, destaca.

A deputada parabenizou todos os colegas médicos e destacou a fala do presidente Michel Temer, que enfatizou que, “todos aqueles que se dedicam a medicina prestam um serviço relevante ao país, mas particularmente aqueles que são médicos-deputados e senadores, que se dedicam a medicina, praticam não só a busca da saúde dos indivíduos, mas no particular, estando no Legislativo, buscam a saúde do País”. Jéssica Sales afirma que um dos principais desafios do seu mandato é contribuir com a saúde pública do Acre.

“Quando fui convidada para entrar na disputa pelo mandato de deputada federal, eu deixei bem claro que meu objetivo era olhar com carinho para área de saúde pública do meu estado. Estou deputada porque acredito que um dos principais caminhos para inclusão do cidadão é levar saúde de qualidade para cada comunidade. Esse objetivo motivou meu ingresso na política. Tenho certeza que posso contribuir de forma decisiva para mudar a realidade do meu querido Acre. Essa é a mola propulsora do meu mandato”, finaliza Jéssica Sales.