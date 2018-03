Bandidos teriam furtado galinha e tentado vendê-las ao dono, no Bujari

A “rondonização” do Acre, fantasma que assustou as administrações petistas do Estado, parece que não é tão assustadora quanto foi pintada por alguns políticos. O deputado Jonas Lima (PT) — que integra a base do governador Sebastião Viana (PT) — fez duras críticas ao modelo de incentivo agrícola adotado nos municípios acreanos e elogiou a cadeia produtiva do Estado de Rondônia, baseada nas culturas perenes do Café, Cacau e Urucum, como alternativa econômica viável para ser implantada pelos pequenos produtores rurais do Estado.

O petista condenou ainda o uso dos investimentos no setor produtivo de forma política por postulantes de cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). “Agricultura não se faz fazendo politicagem colocando um bocadinho aqui e outro acolá para ter um candidato”, disse Jonas Lima, ao informar que visitou comunidades produtores de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, e constatou que o desenvolvimento rural acontece no estado vizinho por causa das culturas adotadas que permitem a estocagem dos produtos por mais tempo.

Sem cantar vitória do pré-candidato de seu partido, como costuma fazer quando usa a tribuna, Jonas Lima pediu que os candidatos que disputam o governo do Acre devem priorizar a agricultura familiar em seus planos de governo. “É a saída para o Estado do Acre. Vem outro governo depois do Tião. Tenho pedido ajuda de secretários, mas parece que estou falando grego. Em Alta Floresta, 80% das plantações de café acontecem em pequenas propriedades. É preciso mudar a ótica produtiva no nosso Estado”, finaliza o deputado petista.