Ministro Kassab lança o programa nacional Internet para Todos no Juruá

O ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab fez o lançamento nacional do programa do Governo Federal Internet para Todos, em Cruzeiro do Sul, nesta terça, 27. O evento no Teatro do Nauas atraiu grande número de políticos acreanos tanto da oposição quando da FPA. Estiveram presentes 18 prefeitos, dois deputados federais Major Rocha (PSDB) e Alan Rick (DEM) e os três senadores do Estado, Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT). Sem falar nos vários deputados estaduais e vereadores dos municípios de todo o Estado. Indígenas de varias etnias e lideranças rurais também participaram do encontro.

No mesmo evento o presidente dos Correios, Guilherme Campos, anunciou um programa de telefonia móvel popular da empresa estatal. O Correios Celular funcionará como uma operadora com tarifas bem mais baixas. Estarão disponíveis aos consumidores acreanos chips e recargas. Em todo o Brasil já foram vendidos mais de 100 mil chips, nos 12 estados estão comercializados. Um selo comemorativo da conquista foi mostrado ao presentes. O presidente da Telebras, Jarbas Valente, também participou da solenidade.

Satélite de tecnologia brasileira

O ministro Gilberto Kassab fez uma explanação detalhada do funcionamento do Programa. “Aceitei o convite de vir em Cruzeiro do Sul porque entendemos que esse programa terá um resultado extraordinário para o Acre. Ele é fruto do programa espacial brasileiro que colocou um Satélite do Governo que vai viabilizar a Internet para Todos. Uma conquista depois de três décadas. Apesar dos cortes rigorosos no Orçamento da União esse programa foi mantido. A sua não interrupção garantiu o lançamento do nosso satélite de R$ 3 bilhões de reais que tem uma capacidade que ultrapassa a somatória de todos os satélites privados em operação no Brasil,” explicou o ministro.

Kassab ainda destacou que o satélite é um bom negócio social para o Brasil. “O seu tempo de vida útil será de 18 anos gerando receitas que nos permitirá a compra de outro satélite que irá substitui-lo daqui a 18 anos. O Brasil digital pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Será usado na segurança para vigiar as fronteiras e controlar o tráfico de drogas e armas. A banda larga gratuita estará disponível para todas as escolas públicas brasileiras. Também será utilizada em todo o sistema público de saúde municipal, estadual e federal para compartilhamento de informações. Além do convênio para a prestação desse serviço com todos os munícipios brasileiro através dos prefeitos. No Acre todas as 22 prefeituras já aderiram ao programa,” informou Gilberto Kassab.

A palavra dos senadores

Até mesmo pelo fato do ministro ser do seu partido, o senador Sérgio Petecão (PSD) foi o grande anfitrião do evento. “Conversei com o ministro e sugeri que o Programa fosse lançado no Juruá. Através do Internet para Todos o Governo Federal quer tirar as pessoas do isolamento e conectá-las com o resto do país e o mundo. Penso que no Juruá um dos lugares mais isolados do Brasil temos uma grande necessidade dessa integração. Conversei esses dias em Cruzeiro do Sul com índios de várias etnias que estavam muito felizes em terem essa oportunidade de se conectarem nas aldeias. Isso vai ajudar muito na saúde e na melhoria da informação. Mas isso é uma coisa tão grande que preciso ver esse sonho ser realizado na totalidade,” afirmou Petecão.

Jorge Viana destacou a parceria que sempre que teve com o ministro Kassab de longa data. “Para mim é um momento muito especial e buscamos que isso aconteça faz tempo no nosso país. A internet e a telefonia nos une a todos. Kassab lutou muito por um orçamento adequado para a ciência e a tecnologia. Temos centenas de satélites nos céus do Brasil e o único brasileiro é esse que cobre todo o território nacional. Eu batalhei muito como senador para que isso acontecesse. Lutei para que não fosse privatizado e hoje estamos nessa solenidade. Queriam privatizar esse satélite, mas assim podemos colocar a internet nas aldeias, nos altos rios. Porque as empresas só vão em lugares que dão dinheiro. O ministro Kassab conseguiu garantir a internet para os lugares distantes. No Acre temos apagões constantes porque existem apenas duas linhas de cabo de fibra ótica. Não podemos ficar sem comunicação porque os prejuízos para o comércio e os órgãos públicos são enormes.” afirmou Viana.

Transcendendo a barreira partidária

Um dos pontos que chamou a atenção foi a participação de políticos de diversos partidos. Petecão explicou: “Sempre trabalhei procurando socializar as minhas emendas com prefeitos de todos os partidos. Quando o ministro Kassab me garantiu que viria, como coordenador da nossa bancada, fiz questão de ligar para todos os prefeitos do Acre, para o governador Sebastião Viana (PT) e o senador Jorge Viana. Essa discussão está acima de questões partidárias. Esse momento tem uma simbologia muito grande para o nosso Estado.

O senador Gladson Cameli (PP) também elogiou o caráter suprapartidário do evento. “Acho um gesto de grandeza que venham políticos de todos os partidos. Isso mostra o interesse pelo bem comum da população do Acre acima de questões partidárias. É um ano eleitoral e os prefeitos precisam da nossa parceria assim como precisamos da deles. Em poucos estados é possível ver uma união como essa em que prefeitos e parlamentares de lados diferentes da política possam se encontrar em paz. Principalmente num ano eleitoral isso prova que as demandas do Estado estão acima das vaidades políticas.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassen (PT) avaliou o fato de participar de um evento basicamente promovido pelo Governo Temer (MDB) antagônico ao seu partido e apoiado por senadores e deputados da oposição no Acre. “Primeiro que eu não vejo como parlamentares de oposição, mas sim representantes do Acre. Venho para esse evento representando a minha comunidade, o povo de Brasiléia que me elegeu. Esse programa de Internet para Todos vai de encontro aos anseios populares. Vamos levar essa internet para as nossas comunidades rurais e as nossas escolas e hospitais. Nós já cadastramos mais de 20 pontos no nosso município e estamos esperançosos para que dê certo. Além disso, um evento como esse é uma oportunidade para a gente cobrar dos nossos parlamentares próximos ao Governo Federal as nossas grandes demandas no município. Porque é na nossa porta de prefeitos que os problemas chegam de ramais, de ruas, de saneamento e muitas outras demandas,” afirmou.