Justiça determina que rótulo de cerveja informe se bebida tem milho

A Câmara Municipal de Rio Branco pagou R$ 29, 5 mil para o vereador Jakson Ramos (PT), secretário da Mesa Diretora da Casa, fazer curso de gestão avançada da Amana-Key, uma espécie de “capacitação de luxo”, em duas datas distintas: junho do ano passado, no valor de R$ 14, 3 mil; e em janeiro deste ano, no valor de R$ 15, 2 mil. As informações constam no Portal de Transparência do Legislativo Municipal.

Conforme o portal, o petista permaneceu cinco dias, entre 22 e 26 de janeiro deste ano, no curso programa de gestão avançado em Brasília. Já em São Paulo foram mais cinco dias, entre 05 e 09 de junho de 2017, participando do “evento APG senior dirigindo líderes em cargos de diretoria e gerência superior”.

Embora legal, já que as despesas constam para apreciação pública, apesar da enorme dificuldade para consulta no Portal da Câmara de Vereadores, o gasto não segue o discurso de austeridade com recursos públicos, especialmente por se tratar de um contexto de dificuldade financeira no Município.

Devido ao alto valor, os cursos nas modalidades do Programa de Gestão Avançada (APG) da Amana-Key são considerados de luxo e têm entre seus frequentadores mais assíduos gestores, diretores e presidentes de grandes corporações e multinacionais, e ainda alguns poucos gestores e assessores ligados a ministérios e governos.

Procurado, Jakson Ramos justificou a necessidade da capacitação porque ele, como secretário da Mesa Diretora, gerencia um orçamento milionário, daí a razão da capacidade técnica.

“Eu sou médico de formação. Estou fazendo a gestão de recursos da ordem de R$ 26 milhões por ano, sendo que eu não tive formação nessa área. Fui eleito vereador e fui eleito primeiro secretário da Câmara de Vereadores de uma das 27 capitais do país. Você imagina que uma assinatura errada minha, uma avaliação equivocada minha do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo, eu posso cometer um erro que pode custar milhões de reais ao cofre público”, justifica.

“Eu preciso estar adquirindo uma formação na área administrativa de gestão, buscando nos melhores locais. Esses cursos são os melhores do país na área de gestão. O que eu estou procurando e o que eu busquei foi adquirir o conhecimento necessário e o compromisso ético, além daquele que você já tem como formação. Todo gestor público tem que fazer um curso como esse pra que ele possa estar apto a gerenciar de forma ética, de forma competente do ponto de vista administrativo um recurso público que está em suas mãos”, conclui o petista.